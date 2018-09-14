İngiltere, Brexit faturasını ödemeyi reddediyor İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile gerekli anlaşma sağlanamadığı takdirde ortaya çıkacak 44 milyar euroluk faturayı ülkesinin ödemeyeceğini bir kez daha vurguladı.

İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile gerekli anlaşma sağlanamadığı takdirde ortaya çıkacak 44 milyar euroluk faturayı ülkesinin ödemeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Raab, BBC radyosuna bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayında İngiltere ile AB arasında yapılan ve Londra’nın 44 milyar euroluk fatura ödemesini gerekli kılan ön anlaşmaya vurgu yaparak, “Bu olasılığın sonuçlarından biri de Brexit kapsamında üzerinde anlaşılan meblağı kesinlikle ödemeyeceğimiz olacak” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Raab, “İngiltere, elbette ki yasal yükümlülükleri olduğunu biliyor. Müzakere odasında söylemediğim ya AB’de dostlarımıza ve ortaklarımıza doğrudan söylemediğim bir şey söylemiyorum. Bunu her iki tarafın iyi bildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ancak İngiliz Bakan, anlaşmaya varamama ‘ihtimalinin zayıf’ olduğunu söylese, gidişatın olumsuz seyretmesi halinde, AB’nin özellikle de faturanın ödenmesi konusunda müzakere unsurlarını seçmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Londra ve Brüksel’in 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde bir AB zirvesi düzenleyerek Brexit konusunda anlaşmaya varması beklense de, müzakerelerin yerinde sayması, anlaşmaya varılamayacağı yönünde endişelere neden oldu.

AB ise Kasım ayının ortasına kadar müzakerelerin devam etmesine yeşil ışık yaktı.

Brexit dosyası, 20 Eylül’de Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen resmi olmayan bir zirvede Avrupa liderlerinin gündeminde olacak.

İNGİLTERE VE AB ARASINDA KUZEY İRLANDA SORUNU

İngiltere ve AB’nin uzlaşmasını engelleyen ana konu, Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır. Brexit müzakerelerinde taraflar arasındaki en tartışmalı konulardan İngiltere toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesinin nasıl olacağına ilişkin müzakereler sürüyor.