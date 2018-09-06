Adıyamanlı Tezerdi’nin organları 5 kişiye umut oldu Tezerdi’nin böbrekleri, akciğeri, karaciğeri, kalbi ve pankreası olmak üzere 5 organı İngiltere’de bağışlanarak bazı hastalara umut olduğu öğrenildi.

Kuzey Londra’nın Daltson bölgesinde 30 yaşındaki adamın yaya geçidinden geçtiği sırada bisikletle çarptığı, Londra’daki toplumumuz tarafından yakından tanınan bir kişi olan 59 yaşındaki Adıyamanlı Sakine Tezerdi hayatını kaybetti. Ölümünün ardından organları bağışlanan Tezerdi, 5 İngiliz’e hayat verdi.

KUZEY Londra’da 28 Ağustos günü meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçtiği sırada dikkatsiz bisiklet sürücüsünün çarpması sonucunda 59 yaşındaki Sakine Tezerdi’nin, ağır şekilde yaralandığı ve Whitechapel’deki hastanede müşahede altına alındığı açıklanmıştı.

5 İNGİLİZ’E UMUT OLDU

Olayın meydana geldiği günden birkaç gün sonra müşahede altına alındığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanan Sakine Tezerdi’nin ölümü Londra’da yaşayan toplumda ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden olurken, Tezerdi’nin böbrekleri, akciğeri, karaciğeri, kalbi ve pankreası olmak üzere 5 organı İngiltere’de bağışlanarak bazı hastalara umut olduğu öğrenildi.

Tezerdi’ye yaya geçidinde çarparak kaçan 30 yaşındaki kişi, olayın ertesi gününde polise teslim oldu.

ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ VE CEMEVİ’NİN ‘SAKİNE TEYZESİ’ OLARAK BİLİNİYORDU

Sakine Tezerdi’nin hayatını kaybetmesinin ardından Londra Gazete’ye konuşan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Güven, toplum tarafından yakından tanınan Sakine Tezerdi’nin ölümüyle ilgili büyük üzüntü yaşadıklarını kaydederek, “Sakine Tezerdi toplumumuz tarafından tanınan çok iyi bir insandı. Ölümü bizleri derinden üzdü. Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin ‘Sakine Teyzesi’ olarak biliniyordu” şeklinde konuştu.

22 YIL ÖNCE LONDRA’YA GELMİŞTİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden, 22 yıl önce Londra’ya geldiği ve uzun yıllar önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Sakine Tezerdi Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu, Londra’nın Dalston bölgesinde yaşıyordu. Tezerdi’nin Londra’dan Adıyaman’a tatile gitmek üzere uçak bileti almaya gittiği sırada hayatını kaybetmesine neden olan kazayı yaşadığı öğrenildi.

AİLE, ORGAN BAĞIŞINI ONAYLADI

Yaşanan acı kaza sonrasında Tezerdi’nin annesi, kız kardeşi ve ağabeyine telefonla ulaşılarak ‘organ bağışı’ yapılmasıyla ilgili kararları sorulması üzerine, Tezerdi’nin organlarının bağışlanmasına onay verildi.

Türkiye’de yayınlanan Sabah Gazetesi’ne konuşan kardeşi Şehriban Tezerdi, “Yaşamı boyunca hep yardım ve iyiliksever bir insan olarak yaşadı. Böyle bir insanın organlarının toprak olup gitmesine aile olarak gönlümüz razı olmazdı. Böbrekleri, akciğeri, karaciğeri, kalbi ve pankreası başka insanlarda yaşayacak” dedi.

ADIYAMAN’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Sakine Tezerdi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türkiye’ye getirilerek Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verilecek.