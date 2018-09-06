Aşırı sağcı terör örgütüne operasyon

İngiliz polisi, aşırı sağcı terör örgütü Ulusal Eylem (National Action) üyesi olduklarından şüphelenilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı açıklamada, Birmingham, Halifax ve Nottingham kentlerinde bugün gerçekleştirilen operasyonlarda, Ulusal Eylem üyesi biri kadın 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan birinin 17 yaşında bir erkek olduğu kaydedildi.

Ulusal Eylem üyesi olan Christopher Lythgoe ve Matthew Hankinson adlı iki kişi, temmuz ayında, 8 ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar gerekçeleri arasında örgütün “ırk savaşı başlatma amacı taşıması” yer almıştı.

Lythgoe, İngiltere‘de ana muhalefetteki İşçi Partisi‘nin kadın milletvekili Rosie Cooper’ı öldürmeye teşebbüse ilişkin başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Bir diğer örgüt üyesi 23 yaşındaki Jack Renshaw da önceki ay mahkemede, milletvekili Cooper ile bir polis memurunu öldürmeyi planladığını itiraf etmişti.

TERÖR LİSTESİNE 2016’DA ALINDI

İngiltere’de 2013 yılında kurulan Ulusal Eylem (National Action), Aralık 2016’da ülkedeki terör listesine alınmıştı.

Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem’in ayrıca, 2016 yılında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime “Hainlere ölüm, Britanya‘ya özgürlük” sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, Ulusal Eylem örgütünün sloganları arasında yer alıyor. (HABERLER.COM)