Mesut Özil kendi takımını kuruyor! 2018 Dünya Kupası, Almanya'da maruz kaldığı ırkçı tepkiler ve sonrasında milli takımı bırakması ile gündem yaratan Mesut Özil, aldığı dikkat çekici kararı Twitter adresinden duyurdu.

2018 Dünya Kupası, Almanya’da maruz kaldığı ırkçı tepkiler ve sonrasında milli takımı bırakması ile gündem yaratan Mesut Özil, aldığı dikkat çekici kararı Twitter adresinden duyurdu.

Uzun süredir eSpor alanına ilgisi bilinen Türk asıllı Alman yıldız, kendi takımını kurmaya karar verdi. Özil, kuracağı takımın şu an için sadece EA Sports FIFA’da mücadele edeceğini de açıklamalarına ekledi. EAS FIFA ile oldukça ilgili olduğu bilinen yıldız oyuncunun, uzun bir karar sürecinden sonra bu kararı aldığı belirtiliyor.

Özil, kendi takımını kurarken yardım almak için eSports Reputation adlı eSpor menajerlik şirketiyleanlaştığını belirtti. Önümüzdeki haftalarda dünyanın dört bir yanından oyuncu seçmelerine başlanacağı da gelen bilgiler arasında. Seçmelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak ‘TeamÖzil’, yıldız futbolcuyu ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

Dünya Kupası’nın ardından milli takımı bırakan yıldız futbolcu, EAS FIFA’nın aynı zamanda marka elçisi konumunda. Futbol kulüplerinin ardından profesyonel futbolcular da kendi eSpor takımlarını kurmaları ile dikkat çekmeye başladı.

Mesut Özil’in büyük bir yatırım ile bu akımın önde gelen temsilcilerinden olacağı konuşuluyor.