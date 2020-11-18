Locus Estates, Enfield’de üçüncü şubesini açtı

Uzun yıllardır Londra’da emlakçılık hizmeti veren Locus Estates, üçüncü şüphesini Kuzey Londra’nın Enfield bölgesine açarak müşterilerine güvenilir hizmet sunmaya devam ediyor.

2005 yılında Hackney’de açılan ilk ofisle emlak kiralama, satış ve yönetim’ sektörüne giren Locus Estates, ikinci ofisleri Haringey’de bulunuyor. Londra’da her geçen büyümekte olan Locus Estates, üçüncü ofislerini Enfield’de açtıklarını duyurdu.

Öncelikli olarak ev kiralama ve yönetimi üzerine uzman firma, Hertford Rroad üzerine açılan yeni şubelerinde kiralama, satış ve yönetime daha fazla odaklanmayı planlıyor.

Uzun yıllardır Londra’da emlakçılık hizmeti veren firma, özel veya ticari emlakların alım satımı, kiraya verilmesi başta olmak üzere, müşterilerine özel hizmetler sunuyor. Uzman ekiple hizmet veren Locus Estate, hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların en çok tercih ettiği bir firma.

AMACIMIZ EN İYİ HİZMETİ SUNMAKTIR

Locus Estate Şube Müdürü Sergen Öztürk, Londra Gazete’ye konuşarak Enfield’de açılan yeni şubeleri hakkında konuştu. Öztürk şöyle konuştu; ‘‘Londra’nın en yoğun bölgesi olan Enfield’de yeni şubemizim açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz emlakçılık hizmetleriniz ve mülk sahibi dostu prensiplerimizle sorunsuz bir şekilde emlak yönetimi gerçekleştiriyoruz. Amacımız en iyi hizmeti sunmaktır, hizmet kalitemiz çerçevesinde müşterilerimiz ile birebir ilgileniyoruz. Onların tüm isteklerini en iyi şekilde dinliyor, en doğru fiyatlarla en doğru yatırımları yapmaları için yönlendiriyoruz.

MÜŞTERİLERİMİZİN VERDİĞİ PARANIN DEĞERİNİ ALMASINI SAĞLAMAK

Koronavirüs salgınına rağmen kira açısında oldukça talep bulunmakta, böylesi zor dönemde müşterilerimizin isteklerine hemen yanıtlayıp sorunlarına çözüm üretiyoruz. Enfield şubemizde özellikle kiralama, satış ve yönetim alanlarına odaklanıyoruz. Diğer firmalardan bizi ayıran hizmetlerimizde var. Amacımız en kaliteli hizmeti sunmak ve müşterilerimizin verdiği paranın değerini almasını sağlamak.’’

Ev sahipleri için iyi kiracılar bulduklarını vurgulayan Öztürk, kiracılarıyla problem yaşayan ev sahiplerine de avukatları kanalıyla yardımcı olduklarını ifade etti.

Locus Estates Hackney, Haringey ve Enfield’de hizmete veriyor. Locus Estates’in şube adres ve telefonlarına www.locusestates.com web sitesinden ulaşılabilir.

Enfield şubesi tel: 020 7112 8798

Hackney şubesi tel: 020 7249 2004

Haringey şubesi tel: 020 3457 7177