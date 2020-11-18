ADDP, Covid-19’a karşı aşı geliştiren Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’yi tebrik etti

İNGILTERE Atatürkçü Düşünce Derneği’nin de kurucu üyesi olduğu ve şu andaki yönetimkurulunda görev aldığı Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP), yayınladığı basınaçıklamasında, Prof Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, tebrik etti.

ADDP açıklamasında,Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucularından Prof. Dr.Şahin ve Dr. Türeci’yi tebrik etti.ADDP’in açıklaması şöyle:

‘‘Dünya Atatürkçüleri olarak size en derin saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.Tüm Dünyanınçaresizlik içinde beklediği koronavirüs aşısını bulan bilim insanlarının sadece bir tanesinindeğil, ikisinin de Türk kökenli olması, her Türk gibi bizleri de çok mutlu etti, büyük onurduyduk. İnsanlık tarihine, 2020 yılının en önemli kişileri, insanlığın kurtarıcıları olarakgeçeceğinize şüphe yok! En içten tebrikler! Sayın Dr. Şahin ve Dr. Türeci, aslında TEBRİKLER demek az kalıyor bu muazzam başarınıza.

Olağanüstü bilimsel yeteneklerinizin yanı sıra, saygın kişilikleriniz ve tevazünüz ile de, tümdünyanın kalbini kazandınız.Bizler, Avrupa, İngiltere ve Kuzey Amerika’dan 14 Atatürkçü dernek, Atatürk’ün barış veinsanlık felsefesi ışığında bir araya geldik. Sizler gibi yurt dışında yaşasak da, Atatürkçülerolarak, laik, bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kimliğini ilelebet taşıması,bizler için çok önemlidir.

Bu hedef yolunda gönüllü çalışmalarımızı sürdürürken yolumuz,Ata’mızın bize öğütlediği “Bilim ve Akıl” yoludur.Büyük Atatürk’ün eşsiz deyişlerinden olan, ‘Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse,bilimi seçin’ deyişi, O’nun bilimin devamlı gelişerek, yeni bilimsel bilgilerin ortaya çıkacağınainancını gösteriyor. Siz değerli bilimcilerimiz de bunu ispatladınız; hiçbir devlet adamının,dünyadaki hiçbir liderin sözleri ile, aldıkları kararlar ile yapamadığını, bilim aracılığıylayaptınız. Sağolun, varolun!Minnettarız, Gururluyuz, çok ama çok Mutluyuz.Teşekkürler, Danke, Merci, Efharisto,Arigato, xie xie, Dank U, Kiitos, Obrigado, Grazie, Spasiba, Gracias, Tak, Kamsahamnida, Takk,Hvala, Kop Khun, Terima Kasih.’’