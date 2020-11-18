DJ Charlie Sloth, lüks Dubai otelinde eğlenceli gecenin ardından £200.000’luk fatura şoku

DJ Charlie Sloth, 1.014.973 Dirham için bir otel faturasının fotoğrafını Instagram’da yayınladı.

Dubai’nin Five Palm Jumeirah oteli için gözü sulandıran fatura, 208.453 sterline eşdeğer , Eski BBC 1Xtra DJ, The Penthouse’da bir rezidans parti düzenleyerek Dubai’de kalıyor.İngiliz hip hop DJ Charlie Sloth, Dubai’nin en seçkin gece kulüplerinden birinde “gösteriş yaptıktan” sonra,£ 200.000 ‘dan fazla bir restorant faturasıyla nasıl kaldığını anlattı.Eski BBC 1Xtra yıldızı, 53 şişe şampanya, bir şişe votka, iki şişe tekila ve bir şişe konyağın yanı sıra pahalı Japon yemeklerine katılarak bir servet harcadığını söyledi.

Bugün Instagram sayfasına, Dubai’nin Five Palm Jumeirah otelindeki The Penthouse’dan aldığı ve 1.014, 973 Dirham veya 208.453,53 £ ‘luk bir faturayı gösteren bir fotoğraf yükledi.

Şöyle yazdı: “Eğlenmek ve gösteriş yapmak pahalıya patladı… 1 MİLYON AED @fivepalmjumeirah @thepenthedubai kredi veriyor musunuz?”

Barın yönetimi cevap verdi ve “Üzgünüm Charlie. Biliyorsunuz, bu süreçte yaşadığımıza itibar etmiyoruz… CEO’nun sizinle ödenmemiş faturanız hakkında acilen konuşması gerektiği için lütfen merkez ofisimize gelebilir misiniz? #ThatsAlotOfDishesToWash “Sloth kendisine ve yedi arkadaşına miso siyah morina, wagyu tacos, çeşitli suşi ve rock karides patlamış mısırını Ace of Spades Rose Champagne, Don Julio 1942 tekila, 3.000 sterlinlik bir şişe Belvedere votkası ve 6000 sterlinlik bir şişe Remy Louis VIII ısmarladı.

Londra doğumlu DJ, her cumartesi 13: 00-16: 00 arası ünlülerin popüler noktası Palm Jumeirah otelin 16. katında yer alan The Penthouse’da bir brunch ve parti sonrası partiye ev sahipliği yapıyor.