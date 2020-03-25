Cyprus Paradise turizm acentesi toplum sağlığı için salgına karşı ofisini kapattı

İngiltere’de artan Koronavirüs salgınına karşı toplum üyelerimiz tarafından işletilen firmalar da önemlerini artırdı.

Koronavirüsün her geçen gün artan can alma oranına karşı Cyprus Paradise hem müşterilerini hem de çalışanları korumak için Haringey’de bulunan ofisini kapattığını duyurdu.

Firmanın Genel Menajeri Kemal Kuyucuoğlu Kenan tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İş arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin Sağlık ve Emniyetleri bizlerin en değer verdiği birinci derece önceliklerimizdir.

İngiliz Hükümetinin almış olduğu Soysal Mesafe kuralları gereği personelimizin temas azaltıcı önlemleri olarak büronun kapılarını kapatmış bulunmaktayız. Halen tüm personelimiz çok yoğun bir tempo içerisinde tüm müşterilerimize yardımcı olmakta ayrıca yeni tatil programı arayışı içerisinde olanlara ise en uygun ve ideal tatil seçeneklerini araştırmaya devam etmektedirler.

Bizlere aşağıdaki telefon numaraları ve email üzerinden ulaşmanız halen mümkündür

Telefon Numaralarımız

Satış Bürosu: 020 8343 8888

Müşteri Hizmetleri: 020 8150 6088

E-mail: info@cypruspremier.com

Sizlerin ve personelimizin emniyeti ve korunması için almış olduğumuz bu önlemler nedeni ile gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz.

Büromuz en erken bir zamanda sizlere hizmet vermek için kapılarını tekrar açacaktır. Yakında yüz yüze tekrardan görüşmek ümidi ile.”