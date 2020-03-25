Cyprus Paradise turizm acentesi toplum sağlığı için salgına karşı ofisini kapattı

\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere'de artan Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 toplum \u00fcyelerimiz taraf\u0131ndan i\u015fletilen firmalar da \u00f6nemlerini art\u0131rd\u0131.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs\u00fcn her ge\u00e7en g\u00fcn artan can alma oran\u0131na kar\u015f\u0131 Cyprus Paradise hem m\u00fc\u015fterilerini hem de \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 korumak i\u00e7in Haringey'de bulunan ofisini kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nFirman\u0131n Genel Menajeri Kemal Kuyucuo\u011flu Kenan taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n"\u0130\u015f arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ve m\u00fc\u015fterilerimizin Sa\u011fl\u0131k ve Emniyetleri bizlerin en de\u011fer verdi\u011fi birinci derece \u00f6nceliklerimizdir.\r\n\r\n\u0130ngiliz H\u00fck\u00fcmetinin alm\u0131\u015f oldu\u011fu Soysal Mesafe kurallar\u0131 gere\u011fi personelimizin temas azalt\u0131c\u0131 \u00f6nlemleri olarak b\u00fcronun kap\u0131lar\u0131n\u0131 kapatm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z. Halen t\u00fcm personelimiz \u00e7ok yo\u011fun bir tempo i\u00e7erisinde t\u00fcm m\u00fc\u015fterilerimize yard\u0131mc\u0131 olmakta ayr\u0131ca yeni tatil program\u0131 aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7erisinde olanlara ise en uygun ve ideal tatil se\u00e7eneklerini ara\u015ft\u0131rmaya devam etmektedirler.\r\n\r\nBizlere a\u015fa\u011f\u0131daki telefon numaralar\u0131 ve email \u00fczerinden ula\u015fman\u0131z halen m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr\r\n\r\nTelefon Numaralar\u0131m\u0131z\r\n\r\nSat\u0131\u015f B\u00fcrosu: 020 8343 8888\r\n\r\nM\u00fc\u015fteri Hizmetleri: 020 8150 6088\r\n\r\nE-mail: info@cypruspremier.com\r\n\r\nSizlerin ve personelimizin emniyeti ve korunmas\u0131 i\u00e7in alm\u0131\u015f oldu\u011fumuz bu \u00f6nlemler nedeni ile g\u00f6sterdi\u011finiz anlay\u0131\u015fa te\u015fekk\u00fcr ederiz.\r\n\r\nB\u00fcromuz en erken bir zamanda sizlere hizmet vermek i\u00e7in kap\u0131lar\u0131n\u0131 tekrar a\u00e7acakt\u0131r. Yak\u0131nda y\u00fcz y\u00fcze tekrardan g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fcmidi ile."