İstanbul’da “saf alkolden” ölenlerin sayisi 30’a yükseldi

\u0130stanbul'da "saf alkol t\u00fcketimine" ba\u011fl\u0131 olarak hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 30'a y\u00fckselirken, 20 ki\u015finin ise yo\u011fun bak\u0131mdaki tedavileri s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\u0130stanbul'da son iki haftada T\u00fcrkmenistan uyruklu \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi, iddiaya g\u00f6re koronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in "ispirt" denilen ve saf alkolden yap\u0131lan i\u00e7kiyi \u00f6nce v\u00fccutlar\u0131na s\u00fcrd\u00fckleri, sonras\u0131nda ise \u00e7ok fazla oranda i\u00e7meleri nedeniyle zehirlenmi\u015fti.\r\n\r\nZeytinburnu, Ba\u015fak\u015fehir, Esenyurt, G\u00fcng\u00f6ren, Fatih, Ba\u011fc\u0131lar, K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece, Ata\u015fehir ve Beylikd\u00fcz\u00fc'nde hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 30'a y\u00fckseldi. Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitelerindeki tedavileri devam ediyor.\r\n\r\nSoru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 29 ki\u015fiden 18'i daha \u00f6nce adliyeye sevk edilmi\u015f ve bu zanl\u0131lar\u0131n 5'i adli kontrol \u015fart\u0131yla, 13'\u00fc ise tutuksuz yarg\u0131lanmak \u00fczere serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nZeytinburnu \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcndeki i\u015flemleri tamamlanan 10'u zanl\u0131 ise Bak\u0131rk\u00f6y Adliyesine sev edildi. Di\u011fer \u015f\u00fcphelinin ise Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k Su\u00e7lar\u0131yla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcndeki i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nYetkililer, T\u00fcrkmenistan uyruklu yabanc\u0131lar ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131, yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) veya di\u011fer hastal\u0131klardan korunmak ad\u0131na saf alkol ya da sahte i\u00e7ki t\u00fcketmemeleri konusunda uyard\u0131.