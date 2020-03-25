Deniz maskesi ve 3D yazıcıyla solunum cihazı yapımına başlandı

İtalya’da 3D baskı yapan bir şirket, şnorkel maskelerini hastane ekipmanına dönüştürmenin yolunu buldu.

Koronavirüs krizi esnasında ekipman sıkıntısı çeken yerel bir hastane için hayat kurtaran solunum cihazı parçaları üreten İtalyan mühendisler, yeni buluşlarını paylaştı.

Şirkette çalışan mühendisler, ekipmanı azalan bir hastanede başarıyla valf yapmalarını takiben, bir doktorun kendilerine şnorkel takımıyla acil durumda kullanılacak solunum cihazı yapma fikrini sunduğunu söyledi.

Mühendisler alınmış şnorkel maskesini solunum cihazına bağlamak için bir parça tasarladılar.

“Ek ekipman ihtiyacındaki hastaneler için solunum destekli maske” olduğunu söyledi.

Mühendisler şunu söyledi:

“Bunu övünmek için değil, nelerin mümkün olduğunu göstermek için anlatıyoruz. Kriz anında, hele de ticaret küresel çapta devre dışı kalıyorsa, etrafınızdaki insanlara yardım etmek için kendinizin gerçekleştirebileceği birçok yöntem hala var. İhtiyaç duyan tüm hastanelerin gerekirse kullanabilmesini amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.”

3D baskı şirketi Isinnova, şnorkel maskesinin yeni valfının patentini aldıklarını ama herkesin bu patenti bedava kullanabileceğini açıkladı.

Prototipin üretilmesi yaklaşık üç saat sürdü. 3D yazıcıyla üretilen valfların her biri, bir eurodan daha ucuza mal oluyor.