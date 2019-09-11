Bodrum Holidays internetten tatil alanları uyardı

LONDRA’NIN başarılı turizm acentelerinden ‘Bodrum Holidays’ tatil rezervasyonlarını ve uçak biletlerini internetten satın alanları sanal dolandırıcılığa karşı uyardı.

Son yıllarda artan internet satışlarının pek çok dolandırıcılık olaylarını da beraberinde getirdiğini dile getiren Bodrum Holidays yöneticisi Sevinç Halil, ciddi mağduriyetlerin yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Gazetemize konu hakkında açıklama yapan Halil, “Tatile ya da aile ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar ucuza uçak bileti almak veya otel rezervasyonu yapmak için internete başvuruyor fakat dolandırıcıların tuzaklarına düşüyorlar. Özellikle okul tatili dönemlerinde artan uçak bileti ve otel arayışlarında dolandırıcıların açtıkları sahte internet sitelerinden bilet veya konaklama satın alan kişiler zor durumlarla karşı karşıya kalıyor. Öte yandan ucuz bilet ve konaklama sattığını iddia eden bazı internet siteleri ise satın alınan hizmetin ücretinin arttığına dair bildirim alıp, bilet veya konaklama için ekstra ücret ödemeye zorlanıyor.”

Yetkili bir turizm firması olduklarının altını çizen Bodrum Holidays yöneticisi Sevinç Halil, bilet veya konaklamada kendilerinden fiyat almadan karar vermemelerini tavsiye ediyor.

YAZ TATİLİNE GİDEMEYENELER KIŞ FIRSATLARI

Bodrum Holidays, yaz tatiline gidemeyenleri sonbahar ve kış aylarında sıcak iklimlerin yaşandığın dünyanın gözde turistik mekanlarına gönderiyor. Başta Kuzey Kıbrıs olmak üzere havaların soğuduğu dönemlerde bile sıcak iklimi, eşsiz doğası, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ünlü tatil noktalarına gönderen Bodrum Holidays, paket turları ile hem ekonomik hem de eşsiz bir deneyim sunuyor.

YAZ TATİLİNİZİ ŞİMDİDEN AYIRTIN

Bu yıl özellikle el yakan uçak biletleri ve son dakika tatil kararları ile ağır maddi külfet altına girenlere gelecek yılın yaz tatilini şimdiden ayırtmalarını tavsiye eden Halil, “Pek çok insan tatile gitse de ya istediği otelde yer bulamadı ya da tatil için ayırdığı bütçesi olmasına rağmen erken rezervasyon yapmadığı için aynı paraya çok daha kaliteli tesiste konaklayabilecekken yarım pansiyon gibi daha düşük standartlardaki tesislerde konaklamak zorunda kaldılar.” dedi.

Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için Ekim ayından itibaren yer ayırtmalarını tavsiye eden Halil, yetkili turizm acentesi olduklarını hatılatarak:

“Bodrum Holidays olarak, Pegasus, SunExpress, Turkish Airlines, Ryanair, Atlas Global, Easyjet, British Airways gibi hava yolu şirketleri ile çalışıyoruz. Londra’da ekonomik tatil paketleri konusunda nasıl iddialıysak, uygun fiyatlı, ucuz uçak biletleri konusunda da oldukça iddialıyız.” dedi.

‘Tatil sizin de hakkınız’ sloganıyla Kuzey Londra’da birçok Londralıya uzun yıllardır kaliteli hizmeti sunan Bodrum Holidays’in avantajlı kampanya ve fiyatlarından yararlanmak istiyorsanız siz de 145 High Street, Ponders End, EN3 4EB adresinde yer alan Bodrum Holidays ofisini ziyaret edebilir veya 0203 234 0094, 0208 804 0505, 0753 421 5447 numaralarını arayabilirsiniz.