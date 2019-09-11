İskoçya mahkemesi İngiltere Parlamentosu’nun askıya alınmasını hukuk dışı buldu

52 mins önce
0 73 Bir dakikadan az
Başbakan Boris Johnson

İskoçya’nın yönetim merkezi Edinburgh’da yapılan bir başvuruyu ele alan mahkeme, Başbakan Boris Johnson’un Parlamento’yu yeni yasama yılından önce 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buldu.

Farklı partilerden milletvekilleri tarafından mahkemeye götürülen başvuruda hükümetin Parlamento’yu askıya alma kararının hukuk dışı ve anti demokratik olduğu söyleniyordu.

İskoçya’nın en yüksek mahkemesinde üç yargıçtan oluşan heyet, hukuk dışılık iddiasının yerinde olduğuna karar verdi.

İngiltere hükümeti Parlamento’nun askıya alınmasının politik bir karar olduğunu ve hukukun alanına girmediğini savunuyor.

İngiltere Parlamentosu’nun İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışını düzenleyen bir anlaşma için tanınan sürenin dolmasına yani 31 Ekim tarihine çok az bir süre kala adet olduğundan çok daha uzun bir süre kapatılması kararı muhalefet partileri, hatta Muhafazakar Parti’nin kendi içinden eleştiler almıştı.

Parlamentonun askıya alınmasına karşı gösteri

Ana muhalefet İşçi Partisi bu kararı “darbe” olarak nitelemiş ve Muhafazakar Başbakan Boris Johnson’un AB’den anlaşmasız bir ayrılığı hızla sağlamak için bu yola başvurduğunu ileri sürmüştü.

Fakat mahkemenin bu kararıyla Parlamento’nun faaliyetlerini askıya alan kararın iptali söz konusu olmayacak.

Kararın gelecek hafta salı günü İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne gitmesi bekleniyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 days önce
311

Parlamento bu akşamdan itibaren askıya alınıyor

1 week önce
177

Day-Mer İngiliz usulü darbeye “Hayır!” dedi

2 weeks önce
362

Hükümet Kraliçe’den Parlamento’yu askıya almasını talep edecek

3 weeks önce
317

Mahkeme Ryanair’in İngiliz pilotlarının grev yapmasına izin verdi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin