Türk savunma sanayisinden Londra çıkarması

TÜRKİYE Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 42 Türk firması, dünyanın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katıldı.

Dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri olarak kabul edilen DSEI, savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonlarının katılımıyla yapıldı. Her 2 yılda bir gerçekleştirilen fuara bu yıl 50’den fazla ülkeden, bin 600’ün üzerinde uluslararası firma ile 35 binden fazla ziyaretçinin katıldı.

Fuara Türkiye’den SSB öncülüğünde, Savunma Sanayii İhracatçı Birliği ile birlikte 42 firma katıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti de yabancı ülke heyetleriyle resmi görüşmelerde bulundu.

ZIRHLI ARAÇLAR VE İHA’LAR TANITILDI

DSEI 2019’da, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen firmalarca üretilen savunma sanayisi ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlaması ve satışı gerçekleştirildi.

Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri tanıtılarak, sunumlar yapıldı.

BAŞKAN DEMİR’DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisinde en dikkat çekici ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Demir yaptığı açıklamada “Buraya milli katılım sağlıyoruz. Başkanlığımızın da burada bir standı var. Burada savunma sanayisini vitrine koymak, kabiliyetimizi göstermek ve dünya savunma sanayi ekosisteminde bizim de varlığımızın altını çizmek istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye, en dikkat çekici ülkelerden biri haline gelmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Genel olarak savunma sanayisinin dünyada birkaç ülke tarafından yönetildiğini belirten Demir, “Savunma sanayi satışlarına baktığınızda, yüzde 90’ını birkaç ülke yapıyor. Bu anlamda geri kalan ülkeler genelde savunma sanayi ihracatçısı olarak bilinmiyor, ürünlerinin farkında olunmuyor. Bu anlamda Türkiye, kendi geldiği noktayı çok net göstermeli, ürünlerini alana koymalı.” diye konuştu.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE ARASINDA İŞBİRLİĞİ

SAHA İstanbul üyesi Anova, UNIDEF Birleşik Savunma Sanayi ve AEI Systems, top sistemlerinin alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Anova Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Öner, UNIDEF Yönetim Kurulu Cem Kurter ve AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, AEI’nin üretmekte ve geliştirmekte olduğu tüm top sistemlerinin alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda iş birliği anlaşmasına imza attı.

SAHA İstanbul standında gerçekleştirilen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı.

Şirketler, halihazırda 30×113 milimetre top sistemine özel esnek mermi yolu üretimi için iş birliği yapıyordu.

Anova, dünyada en çok kullanılan kalibreler için esnek mermi yolu tedarikçisi konumunda bulunuyor.

UNIDEF de silah sistemleri entegrasyonu alanında çalışıyor. İngiliz menşeli AEI Systems ise hava, kara ve deniz silahlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve tedarikine yönelik faaliyet yürütüyor.

ESNEK MERMİ YOLU

Esnek mermi yolu, mermiyi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Esnek mermi yolu, özellikle uzaktan komutalı silah sistemlerinde mermi beslerken kullanılıyor. Mermi kutusu ve silah sistemi arasındaki farklı geometrilere uyum sağlayabilen ve esnek yapıda geliştirilen ürün, bu sayede her silah pozisyonunda çalıştırılabiliyor.

Ürünün değişik silah sistemleri üzerine entegrasyonu yapılabiliyor. Entegrasyonu oluşturan parçalar, ürünün uzun ömür döngüsü için yüksek kalitede tasarlanıp üretiliyor.

This slideshow requires JavaScript.