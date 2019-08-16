Ada Windows yaz kış demeden üretmeye devam ediyor

KUZEY Londra’nın en büyük PVC pencere doğramacılarından Ada Windows, yaklaşık 1000 metrekarelik fabrikasında son teknoloji cihazlar ile yaz kış demeden üretmeye devam ediyor.

2001 yılında faaliyetlerine başlayan Ada Windows seri üretime geçme kapasitesine gelerek siparişlerinizi daha ucuza mal etmenin yanı sıra çok kısa sürede size teslim ediyor. Profesyonel bir ekip ile hizmet veren Ada Windows, inşaat ustaları veya ev sahiplerinin getirdiği özel ölçülerdeki kapı, pencere ve diğer uygulamaları bir gün sonra teslim edebiliyor. Kalitesi ve uygun fiyatları ile bilinen Ada Windows, yaz sezonunun gelmesiyle müşterileri talepleri doğrultusunda çalışmalarına daha da hız kattı.

Hizmetleri hakkında açıklama yapan firma yöneticisi Feyzullah Cinpolat, şunları söyledi:

“Bize talepleri doğrultusunda ulaşan müşterilerimize ücretsiz olarak inceleme ekibimizden bir arkadaşımızı yönlendirip ölçü alımının yapılmasını sağlıyoruz.

Ürünlerinin ölçümü alınan müşterilerimize en uygun fiyat garantisiyle fiyatlandırmalarda bulunuyoruz. Fiyatlandırma yaparken tecrübelerimize dayanarak müşterilerimizin istekleri doğrultusunda karar vermelerine yardımcı oluyor ve taleplerine göre tavsiyelerde bulunuyoruz.

Bizimle birlikte çalışmak isteyen müşterilerimizin montajını tamamlandıktan sonra Fensa Sertifikası adı altında garanti sertifikası veriyoruz.

Ada Windows Uzman ekibi olarak, vizyonumuz müşterilerimizin işlemlerini en kısa sürede tamamlayıp onların ortaya çıkan sonuçla mutlu olmalarını sağlamak.

Kendimizi her geçen gün biraz daha geliştirmek adına bizimle çalışan müşterilerimizin görüşlerini oldukça önemsiyor ve gelişen makine teknolojilerini ilgili fuarlara katılarak yakından takip ediyoruz.

Uygun fiyat garantimizden faydalanmak, materyallerimizi görmek ve bilgi almak isteyen müşterilerimizi üretim fabrikamıza ürünlerimizi tanıtmak için davet ediyoruz.”

GARANTİ SERTİFİKALI

PVC pencerelerinin iç kısımlarında paslanmaz çelik kullanarak uzun yıllar ilk günkü gibi dayanıklı ürün sunan Ada Windows, gelişmiş kilit sistemleri ileri güvenliği en üst seviyeye çıkarırken, sıcak ve soğuğu geçirmeyen çift camlar sayesinde ise en iyi enerji tasarrufunu sağlıyor. Firma ayrıca ürettiği ürünlere garanti sertifikası vererek güvence sağlamış oluyor.

15 yıldır Londra içi ve dışına hizmet veren firma, insanların güvendiği bir marka olmanın sırrını ilk günden bu yana aynı kalitede ürün üretmek olduğunda görüyor.

Unit G, 1 Anthony Way, London, N18 3QT adresinde faaliyet gösteren Ada Windows’a ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak için 020 8803 8004 numaralı telefonu arayabilirsiniz.