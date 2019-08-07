Pencere ve kapı sistemlerine çözüm ortağınız: Lincoln Windows

ENFIELD bölgesinde bulunan Lincoln Windows, her türlü ısıya dayanıklı, garantili, kaliteli plastik, alüminyum ve cam ürünleri ile kaliteli hizmeti, uygun fiyatlarla vermeye devam ediyor.

Piyasanın en kaliteli pencere ve kapı üreticileriyle çalışan Lincoln Windows, aynı zamanda kendi atölyesinde özveri ile ürettiği kapı ve pencerelerle ev ve iş yerlerinizi süslüyor. 10 yılı aşkın bir süredir Enfield bölgesinde bulunan atölyesinden Britanya’nın dört bir yanına son kalite pencere, kapı ve geçit hizmeti sunan Lincoln Windows yöneticilerinden Mario Persico çalışmaları hakkında Londra Gazete’ye bilgi verdi.

Mario, yıllardır sundukları hizmet ve yaptıkları işin kalitesini şu cümlelerle özetliyor: “Uzun yıllardır bu işi hep son derece kalite ve güveni koruyarak yapıyoruz. Bunun sebebi müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra dayanıklı ürünlerle uzun yıllar sorunsuz kullanımı sağlamayı amaçlamamız. Bizi farklı ve başarılı kılan bir diğer unsursa, sürekli modern tasarımlar ve gereksinimleri takip ederek, ekibimizi geliştirmemizden geçiyor.”

“ALÜMİNYUM FABRİKAMIZI AÇTIK”

Şu an kendi alüminyum fabrikamızı açtık, böylece müşterilerimize daha da iyi fiyatlar sunabiliyoruz. Müşterilerimize farklı çeşitlerde ve renklerde ürünler sunuyoruz. Zengin seçeneklere sahibiz ve müşterilerimize ücretsiz ölçü hizmeti veriyoruz.” dedi.

Mario Persico yönetiminde garantili ve kaliteli işçilik sloganı ile hizmet veren Lincoln Windows, ısıya dayanıklı camlardan, restoran masa camlarına, vitrin, tezgah camlarından, aynalara kadar A’dan Z’ye her türlü cam işlerini uygun fiyat seçenekleri ile sizlerle buluşturuyor.

NEFES ALDIRAN FIRSATLAR

Blind, çelik kapı, çift camlı pencere, uPVC kapılar, kompozit kapılar, alüminyum kapı ve pencereler, hafif boyalı camlar, Lamine cam pencere, stüdyo camları ve daha birçok ürün ve servisi bulunan Lincoln Windows, size ve evinize rahat nefes aldıracak fırsatları değerlendirmeniz için birçok farklı fırsat sunuyor.

Ayrıca, Lincoln Windows bir gün gibi kısa bir süre içerisinde sizlere kapı ve pencere yapma imkanı sunuyor. Sadece bununla kalmayıp, kırık menteşeler, pencere kolları, kırık camlar ve mevcut tüm pencereler Lincoln Windows tarafından tamir edilebiliyor.

Lincoln Windows, Enfield 318 Lincoln Road’da EN3 4AA adresinde bulunuyor. Çalışma saatleri Pazartesi – Cuma saat 09:00 – 17:00, Cumartesi 09:00 – 13:00 olmakla beraber aynı zamanda 020 8804 7734 (İş), 07957 755 887 (Cep) numaralarından da ulaşım sağlanabilir.