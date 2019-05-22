F&A Accountancy: Satış yapmak isteyen mülk sahiplerinin dikkatine! Londra’da uzun yıllardır muhasebe firması olarak müşterilerine hizmet veren F&A Accountancy Ltd. Direktörü Fatma Aydın, yeni çıkan yasa ile ilgili bilgi vererek satış yapmak isteyen mülk sahiplerini uyardı.

F&A Accountancy Ltd. Direktörü Fatma Aydın

Muhasebe sektöründe başarılı bir şekilde hizmet veren ve aynı zamanda ACCA’den mezun olan F&A Accountancy Ltd. Direktörü Fatma Aydın, Bowes Road North Circular üzerinde bulunan şubede, Londra Gazete ’ye mülk sahiplerini ilgilendiren yeni bir yasa değişikliği hakkında bilgi verdi.

F&A Accountancy Ltd. Direktörü Fatma Aydın, vergi dairesi, satışı yapılan yeni mülklerin bildirimine ilişkin yasa değişikliğine giderek, satışı yapılan mülk için en geç bir ay içerisinde tax return bildirisinin yapılması gerektiğini aktardı. Yapılan bu yasa değişikliğinin çok yeni olduğunu belirten Aydın, “Mali hesaplamaların bitiş tarihi olan 6 Nisan’dan sonra satış yapan bir mülk sahibi, artık satışı imzalanan bir mülkün kar miktarını (capital gain) yılsonunu beklemezsiniz bir ay içerisinde muhasebecileri aracılığı ile vergi dairesine bildirim yapması gerekir ”dedi.

Aydın, “6 Nisan’da tax return yapan bir kişi, bu tarihten itibaren satış yaptığı propertynin kar miktarını 30 gün içerisinde vergi dairesine kesinlikle bildirmesi lazım. Yani mali yılın ilk günü olan 6 Nisan’dan itibaren uygulamaya konulan bu uygulama ile kişi yıl içerisinde satış yaptığı her property için vergi dairesine bildirim yapması gerekiyor artık. Öncesinde tax return için mali yılın son gününü bekleyen mülk sahipleri artık belirtilen süre zarfını aşmadan tax return için geri dönüş yapması gerekir. Bu konu oldukça yeni ve çoğu insanın bu durumdan haberi yok. 6 Nisan’dan sonra property satışı yapacak olanlar ya da yapanlar, satışı gerçekleştiği gibi bu konuyu dikkate almaları gerekiyor. Bu sayede yılsonunu beklemeden ne kadar vergi ödemesi yapılabileceğini de tahmin etme avantajına sahip olurlar ”şeklinde konuştu.

Londra’da geniş ve profesyonel bir hizmet alanına sahip olduklarını belirten Aydın, firmalarının BA (Hons), FFA, FFTA sertifikalarına sahip olduğunu ve bu sertifikalara sadece uzman muhasebecilerin sahip olabildiğini belirtti. Ankara Antlaşması gibi konularda oldukça profesyonel bir hizmet verdiklerini aktaran Aydın, “Eğer muhasebe konusunda uzman bir firma arayışındaysanız, F&A Accountancy Ltd. şirketini 151 Bowes Road, London N13 4SE adresinde ziyaret edebilir her türlü konu hakkında bilgi almak için 020 8881 9911 numaralı telefonunu arayabilirsiniz” dedi.