Hayallerinize, Zek&Co. ile bir adım daha yaklaşın! Londra’nın saygın muhasebe bürolarından Zek&Co. müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Londra’da, WoodGreen, LordshipLane’de bulunan tecrübeli firma Zek&Co. 2019 yılında da müşterilerini memnun etmeyi ve müşteri potansiyelini başarılı bir şekilde artırmayı hedefliyor.

Zek&Co.’nun başarılı yöneticilerinden Ali Şener, işletme kurma kararı alanlara seslendi ve işletme kurmanın ve başarıya gitmenin yolunun risk almaktan geçtiğini ifade ederek, “Hayal edebiliyorsan yapabilirsin” sözünü hatırlattı.

Bütün girişimcilerin ortak yanının, ‘riskler üstlenmeye hazır olmak’ olduğunu kaydeden Ali Şener, çok az girişimcinin ilk denemesinde istediği başarıyı elde ettiğini hatırlattı. Risk almanın başarıyı getirebileceğini “Ünlü ‘Amazon’ şirketinin kâr edebilmesi altı yıl almıştır” diyerek örneklendiren Ali Şener, hiçbir zaman umudun kesilmemesi gerektiğini söyledi.

“FİNANSMAN SAĞLAMANIN ANAHTARI, İYİ BİR İŞLETME PLANIDIR”

Finansman sağlamanın anahtarını ‘iyi bir işletme planı’ olarak nitelendiren Ali Şener, iyi bir planın; fikri ana hatlarını ortaya koyduğuna, destekleyici nitelikteki pazar araştırmalarını detaylandırdığına, operasyonel ve pazarlama etkinliklerini açıkladığına ve finansal öngörüler sunduğuna dikkat çekti.

Ali Şener, işletme başarısızlığının en büyük nedeninin nakit sıkıntısı olduğuna değinerek, iyi bir işletme planının, gelecekteki nakit akışlarını analiz edeceğini ve potansiyel aksaklıkları belirleyeceğini belirtti.

Ali Şener, hayalinin peşinden koşmanın bazı riskleri de olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Bir işletme kurmanın birçok nedeni olabilir. Bazıları kendi patronu olmak, bazıları hobilerini kârlı bir girişime dönüştürmek, bazıları da çalışkanlıklarının karşılığını görmek ister. Walt Disney’in “Hayal edebiliyorsan yapabilirsin” sözü bazıları için doğru olsa da, hayalin peşinden koşmak risklidir. Bunu göze alanların, korkusuzca yüksek ücretli bir işten ayrılmak, tek başına hareket etmek ve belirsizliklerle dolu bir gelecekle yüzleşmek için girişimci ruha sahip olması gerekir. Genç girişimciler, işletme için gerekli yetenekleri, yirmili yaşlarının başında edinebilirler ve kendi işlerini yürütmenin heyecanını ve özgürlüğünü yaşayabilirler.”

“RİSKLER ÜSTLENMEYE HAZIR OLMALI VE UMUDU KESMEMELİ”

“Başlangıç nedenleri değişkenlik gösterse de, bütün girişimcilerin ortak yanı, riskler üstlenmeye hazır olmaktır. Çok az girişimci bunu ilk demesinde başarır; başarısızlık karşısında yoluna devam etmek, esneklik ve azim gerektirir ve müşteriler, bankalar ve finansörler tekrar tekrar “hayır” derken pozitif kalmak tahammül ister. Fikre inanmak zaruridir. İşletme sahibi, bankaları veya diğer finansörleri kendi konseptinin geçerli olduğuna ve bu fikri biraz zaman alabilecek olsa da kârlı bir girişime dönüştürebilecek yeteneklere sahip olduğuna ikna edebilmelidir.

“BAŞARISIZLIĞIN EN BÜYÜK NEDENİ NAKİT SIKINTISI”

Ali Şener, borç sermaye bir süreliğine yardımcı olabilir ama nihayetinde bir işletmenin operasyonlarını gelirlerinden fonlaması gerekir. Başlangıçtaki sorunların üstesinden gelmek, bir fikri pazara sürme azmiyle, yeterli finansmanı sağlama yeteneğiyle ve iyi bir planı uzun vadeli, kârlı bir girişime dönüştürme ticari zekâ ile tanımlanır” şeklinde konuştu.

“PAZARLAMA (MARKETING)

VE BAŞARILI SATIŞ MODELLERİ”

Pazarlama (marketing) ve başarılı satış modelleri ile ilgili bilgi veren Ali Şener, bir ürünün veya hizmetin nasıl pazarlanacağını ve başarılı bir satış potansiyeline ulaşacağını şöyle açıkladı:

“MÜŞTERİLERİNİZİ İYİ TANIYINIZ”

Müşterilerinizin satın alma geçmişi hakkında veriler toplamak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Müşterilerinizin beklentilerini aşın. Bunu yaparsanız size tekrar tekrar gelirler. Pazarlamacı, değişen zevkleri, teknolojiyi, politikayı ve ekonomik koşulları da dikkate almalıdır. Örneğin, tüketiciler cep telefonları ve tabletlerine gittikçe daha bağımlı hale geldikçe, öngörüye sahip işletmeler mobil-ticaret kanalları geliştirmiş ve bunun faydalarını görmüştür.

“ÜRÜNÜ TANITMAK”

İşletme yeni bir ürün geliştirmeye ve pazarlamaya karar verirse, ürünü nasıl sunacağına ve mesajı müşterilerine nasıl ileteceğine çok iyi karar vermelidir. Promosyonlar ve teşvikler (fiyat indirimleri) kısa vadede ilk ilgiyi çekmek için kullanılabilir. Müşterilerle iletişim kurmaya dönük en eski stratejilerden biri, ağızdan ağıza yayılan sözdür. Sosyal medya cağında, yeni bir gündem oluşturmak Facebook, Twitter, YouTube ve diğer çevrimiçi araçlarla belirli kullanıcı gruplarına ulaşmaya ve onlara sözü yaymaya teşvik etmeye dayanır. Markalı bir video bir virüs gibi yayıldığında, dünya çapında on milyonlarca kişiye ulaşma potansiyeline sahiptir.

“ÜRÜNLERİNİZ İÇİN MÜŞTERİ BULMAYIN, MÜŞTERİLERİNİZ İÇİN ÜRÜN BULUN”

Günümüzde bir marka sadece logodan veya çekici bir paketten ibaret değildir. Marka yaratmak, bir fikirle başlamalıdır ve bu fikir, rekabetten farklılaştığı takdirde daha çok başarılı olma sansına sahiptir. Alternatif olarak, yeni bir ürün ve yenilikçi bir tasarım aracılığıyla mevcut teknolojiyi geliştiren bir şey de olabilir; Dyson’in torbasız elektrik süpürgeleri buna örnektir. Fikir, daha önce hiç kimsenin düşünmediği ve hatta böyle bir şeyi istediğini bilmediği bir ürün de olabilir; milyonlarca kişi için vazgeçilmez hale gelen iPad bunun en can alıcı örneğidir. Apple ve Dyson gibi başarılı firmaların anahtar özelliklerinden biri, kendine bağlı bir topluluk yaratmalarıdır.

AIDA MODELİ

AIDA modeli, modern marketing ve reklamcılık pratiğinin temelidir. Potansiyel müşteriyi satın almaya teşvik etmek için kullanılabilecek dört temel adını ortaya koyar. İlk üç adım dikkati yaratmak, ilgiyi geliştirmek ve ürün için isteği uyandırmaktır. Bunların ardından dördüncü adım gelir. Dördüncü adım eyleme geçme çağrısı müşterilere nasıl ve nerede satın alabileceklerini söyler. Müşterinin dikkatini çekmek ilk meseledir. Bunu, dikkat çekici bir slogan kullanarak, bir indirim veya ücretsiz bir şey sunarak gerçekleştirebilirsiniz. Birinin dikkati çekildikten sonra, bunun gerçek bir ilgiye dönüştürülmesi gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu da ürünün ana özelliklerini listelemek yerine özlü bir şekilde sunmaktır.

Dikkat (Attention):

Göze çarpan bir reklam veya etkileyici bir teklif kullanarak müşterinin dikkatini ürün veya hizmete çekin.

İlgi (Interest):

Ürünün veya hizmetin avantajları ve müşteriye sağlayacağı faydalar hakkında bilgiler sunarak müşterinin ilgisini canlı tutun.

Arzu (Desire):

Müşterileri hizmet veya ürünün onların ihtiyaçlarını karşılayacağı noktasında ikna ederek satın alma arzusu üretin.

Eylem (Action): Müşterinin satın alma işlemini mümkün olabildiğince kolay kılın.

“HİLELİ BİR İŞE BULAŞMAYIN”

“Muhasebecilerin bir firmanın mali durumunu rapor ederken ne kadar ihtiyatlı davranacaklarına karar vermeleri gerekmektedir, çünkü açıklanan kar ve zarar seviyesini şişirtmek için baskı altında olmamaları gerekmektedir. Oyunu kurallarına göre oynamaları gerekir. İşletmeler ise tutarlı bir şekilde dürüst ve adil hareket etmelidir. Zek&Co. ailesi olarak etik işletme pratiklerine bağlı kalmanın önemli bir görev, hem de ticari bir değer olduğunu düşünüyoruz.”

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tüm muhasebe konularında eksiksiz ve kaliteli hizmet alabileceğiniz Zek&Co.’ya 020 8881 88 44 numaralı telefondan ulaşabilir veya 576A LordshipLane, WoodGreen, London N22 5BY adresinde ziyaret edebilirsiniz.