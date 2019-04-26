Berksan ve Hande Ünsal Londra’da konser veriyor

POP müziğin iki sevilen sesi Berksan ile son dönem hareketli şarkılarıyla gençler arasında sürekli yükselen Hande Ünsal Londra’da aynı konserde sahne alacak.

Pop müziğin iki sevilen sesi Berksan ile son dönem hareketli şarkılarıyla gençler arasında sürekli yıldızı yükselen Hande Ünsal Londra’da aynı konserde sahne alacak.

Londra müzik ve eğlence hayatında düzenlediği etkinliklerle tanınan ‘Come Dance With Me Events’ tarafından organize edilen konser 30 Haziran Pazar akşamı gerçekleşecek.

Londra kent merkezinde, Camoden Lock’ta, ‘Dingwalls Camden’da gerçekleşecek konserin £30 sterlin olan biletleri, www.eventbrite.co.uk adresinde satışa çıktı.

Konser organizatörü Öner Oktay, bugüne kadar Londra’da bir çok müzik ve eğlence etkinliği düzenlediğini belirterek, ilk defa iki Türk sanatçının sahne alacağı konserde müzik severlerin dolayısa eğleneceklerini söyledi.

Berksan’ın dillerden düşmeyen hareketli şarkıları ve Hande Ünsal’ın son dönemde hit parçaları ile geç saatlere kadar eğlenmek isteyenleri konsere davet eden Oktay, konserlerin sonbaharda da devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye’nin yetiştirdiği sevilen sanatçıları İngiltere’deki müzik tutkunları ile buluşturmaya devam edeceğini belirten Öner Oktay, konser biletlerinin sadece www.eventbrite.co.uk internet adresinden satıldığını, bilgi edinmek isteyenlerin ise kendisi ile 07956282969 numaralı telefondan temas kurabileceklerini sözlerine ekledi.