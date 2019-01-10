Londra’nın ‘altın tercihi’, Onur Kuyumculuk

LONDRA’DA kuyumculuk sektörünün önde gelen bir markası olan Onur Kuyumculuk, yeni sezonda da sektörün parlayan yüzü olmaya devam ediyor.

Yeni dönemde güler yüzlü çalışan kadrosu ile müşterilerin taleplerine cevap olmaya çalışan Onur kuyumculuk, Londra’nın ‘altın tercihi’ oldu.

11 yıla aşkın süredir Londra’da hizmet veren Onur Kuyumculuk, değişen moda ve trendlere ayak uydurarak Londra’daki 4 şubesi ile birlikte kalite ve müşteri memnuniyetindeki çıtayı yüksekte tutarak, sektörün önde gelen kuyumcularından birisi olarak faaliyet gösteriyor.

Onur Kuyumculuk ortaklarından Orhan Onur, yeni dönemdeki konseptlere uyarak temel politikalarının müşteri memnuniyeti olduğunu vurguladı. Onur, piyasadaki rekabet ortamından sıyrılarak bir tercih haline gelmelerinin en önemli sebebi “Müşterilerimize sunduğumuz ilkeli ve kaliteli bir hizmettir. Bizim müşterilere altın tepside sattığımız asıl şey markamızın kaliteli ve güvenilir ticaret politikasıdır” dedi.

Onur, bir aile şirketi olarak devamlılığını sürdüren Onur Kuyumculuk’un yeni dönemde şubelerini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, aynı zamanda ürün yelpazesindeki çeşitliği arttırdıklarını belirtti. Farklı modellere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Onur, “Zariflik ve modernlikle bütünleşen ürünlerle her zamanki gibi çizgimizi koyuyoruz” şeklinde konuştu. Mücevher, saat, takı ve altın gibi birçok farklı ürüne ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Onur, aynı zamanda farklı zevklere hitap edecek çeşitli ürün yelpazesiyle de müşterilerin ilgi odağı olduklarını belirtti.

Hiç eskimeyen modelleri arasında sade alyans, bilezik ve setlerinin hala aynı ölçüde istek aldığını belirten Onur, altın fiyatlarının yüksek değerine dikkat çekerken, eskiyen altınların değiştirilmesi konusunda da hizmet verdiklerini söyledi.