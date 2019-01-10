Aldora Mobilya, İngiltere ve Avrupa’da yeni bayilikler verecek

MOBİLYA sektörünün yıldız firmalarından Aldora Mobilya 2019 yılında Avrupa’ya bayilikler vererek sektördeki alanını büyütüyor.

Aldora Mobilya’nın İngiltere ortaklarından Ahmet Kömür ve Türkiye Dış Ticaret Müdürü Mutlu Özbay ile yaptığımız özel röportajda, 2019’un hedefleri arasında İngiltere’ye ve diğer Avrupa ülkelerine vermeyi planladıkları bayilikler olduğunu ifade ederek sektördeki alanlarını büyüteceklerini belirtti.

Kurumsal bir yapı olarak 2019 yılındaki temel hedeflerinin Avrupa’ya yayılmak olduğunu vurgulayan Özbay, “Kurumsal yapısı ile 110 satış noktasında hizmet veren Aldora Mobilya, 2019 yılında avantajlı bayilik koşulları ile tüm Avrupa ülkelerine bayilikler verecektir” şeklinde konuştu. Özbay, uluslararası bir marka unvanına sahip olduklarını ve bu vizyonla hareket ettiklerini dile getirdi.

2018 yılına ilişkin kısa açıklamalarda bulunan Ahmet Kömür, “Hem İngiltere’deki hem de Türkiye’deki ekonomik daralmadan dolayı beklediğimiz gibi bir yıl geçiremedik. Bu durum sadece mobilya piyasası için değil piyasadaki bütün sektörler için geçerli. Bugün geldiğimiz noktadan bakacak olursak 2018 yılı biraz sakin geçti fakat 2019 Aldora Mobilya’nın yılı olacak” dedi.

Kayseri’deki geniş üretim yelpazesi ile mobilya sektöründeki taleplere uygun politikalar izlediğini söyleyen Mutlu Özbay, Aldora Mobilya olarak değişen moda ve konseptlere uygun üretim yaptıklarını ve bu noktadan hareket ederek müşterilerinin talep ve memnuniyetlerini önemsediklerinin altını çizdi. “BİZİM FARKIMIZ KALİTE VE UCUZLUK”

Aldora Mobilya’nın üretici bir kurumsal firma olduğuna dikkat çeken Ahmet Kömür, rekabet ortamında firmayı ön plana çıkaran etkenin, kaliteli bir üretimin yanında ucuz bir şekilde piyasaya sunulduğunu söyledi. Kömür “Bizim mobilyacılık sektöründe bir tercih haline gelmemizin en büyük sebebi budur” dedi. Bir üretici olarak perakende sektöründe sundukları avantajlar ve fiyat politikaları ile markalarının büyüdüğünü ve daha da büyüyeceklerini vurguladı.

Sözlerine devam eden Kömür, “Fabrikadan tüm satış noktalarına kadar verimliliği maksimum noktaya getirmek için çalışmalar yapan Aldora Mobilya, üretimden pazar yerine, satış noktalarından müşteri memnuniyetine kadar piyasada söz sahibi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Aldora Mobilya, marka bilinirliği çalışmalarının yanı sıra marka değerini artıracak çalışmalara da önem veriyor diye sözlerine devam eden Özbay, büyüyen müşteri potansiyeline kayıtsız kalmadıklarını 2019’da Avrupa’da verecekleri “Bayilik için başvuruda bulunan ilk 3 bayimize fazladan bir avantaj sağlayacağız” dedi. Konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin İngiltere bayilik başvurularında Sayın Ahmet Kömür ile iletişime geçmelerini ve Avrupa bayiliklerini de direk kendileri ile ‘www.aldora.com.tr’ üzerinden başvurabileceklerini belirtti.