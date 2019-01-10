Brexit, İngiltere’de tatil satışlarını etkiledi

İngiliz Sunday Times’ın bir süre önce yayınladığı haber nedeniyle İngiltere’de tatil satışlarının düştüğü açıklandı. Sunday Times’ın haberinde, İngiliz hükümetinin Brexit görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı, ‘Mart ayından sonrası için Avrupa ülkelerine tatil rezervasyonu yapmayın’ uyarısında bulunacağı ileri sürülmüş ve ”Brexit’te anlaşmazlık uyarısı: 29 Mart’tan sonra tatile gitmeyin” şeklinde başlık atılmıştı.

TATİL SATIŞLARI YÜZDE 17-19 DÜŞTÜ

Haberde ayrıca, ‘tatile gitmeyin’ tavsiyesinin ardından iflas edecek tur operatörlerini de içeren bir senaryo hazırlandığı da kaydedilmişti.

Pazar araştırma şirketi GfK’nin raporuna göre, Sunday Times’ta yayınlanan haber sonrası satışlarda düşüş yaşandığın doğruladı. Travel Weekly’e konuşan GfK Müşteri Direktörü David Hope, haberin yayınlanmasının ardından sonraki haftada yaz aylarına dönük tatil rezervasyonlarının19, sonraki iki haftada ise yüzde 19 oranında düştüğünü açıkladı. Hope ayrıca, aralık ayının rezervasyonların en yavaş geçtiği ayın aralık olduğunun altını çizdi.