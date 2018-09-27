Eco Turkey Travel 10’uncu yılını ‘kampanyalarla’ kutluyor

İNGİLTERE’DE faaliyet gösteren turizm firması Eco Turkey Travel 10’uncu yılını kutladı. Firma, 10’uncu yılına özel kampanya başlattığını duyurdu.

İngiltere’den Stansted, Luton, Gatwick havaalanları başta olmak üzere Manchester, Birmingham, New Castle, Glasgow, Edingburg havaalanları çıkışlı Avrupa’nın her yerine ekonomik ve esnek ödeme seçenekli tur kampanyalarını başlattığını belirtti.

Eco Turkey’in kurucusu ve direktörü olan Ali Keskin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl Eco Turkey’in 10. yılını kutluyoruz. Bu nedenle bizi bugünlere getiren ve bize güç veren müşterilerimizi memnun etmek için bir kampanya başlattık. 2018 yılı bitmeden herkesi tatile göndereceğiz. İngiltere’de yaşayan herkese uygun ödeme seçenekleriyle Venedik, Barselona, Roma, Viyana, Budapeşte, Prag, Lizbon, Madrid başta olmak üzere tüm Avrupa’yı gezdireceğiz”

Bireysel seyahat veya tur seçeneklerinden yararlanabileceğini duyuran firma, Eco Travel’a 274 Hertford Road, Edmonton, London N9 7HE adresinden veya 0203 1190004 – Mob: 07962174490 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini duyurdu ve firmayı ziyaret edecek olanlara ‘park sorunu’ olmadığını da hatırlattı.