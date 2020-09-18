Galatasaray, Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup etti

Türkiye temsilcisi Galatasaray, Diagne’nin iki golle yıldızlaştığı maçta Neftçi Bakü’yü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 3-1’le geçti ve bir üst turda Hajduk Split’in rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme tur mücadelesinde Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Diagne’nin yıldızlaştığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti.

Galatasaray’ın golleri 19 ve 63. dakikada Mbaye Diagne ile 48. dakikada Christian Luyindama’dan geldi. Neftçi’nin tek sayısı ise 47. dakikada Mamadou Mbodj attı.

SIRADAKİ RAKİP SPLIT

Bu sonuçla Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi bir üst turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Galatasaray-Hajduk Split karşılaşması 24 Eylül perşembe günü Türk Telekom Arena’da oynanacak.