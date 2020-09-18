İngiltere Sağlık Bakanı: Vaka sayılar her sekiz günde ikiye katlanıyor

Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede ikinci dalga korkusu iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı.

Vaka sayılarının arttığı Birleşik Krallık’ta da yeniden artış gösteren vakalar sonrası önlemler sıkılaştırılmaya başlandı. Sosyal mesafenin önemini tekrar tekrar hatırlatan yetkililer, altıdan fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı.

GÜNLÜK VAKA 4 BİNLERE ÇIKTI

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD, Brezilya, Hindistan ve Meksika’nın ardından en çok can kaybı listesinde beşinci sırada olan Birleşik Krallık’ta, günlük yeni vaka sayısı Eylül ayıyla birlikte 3 bin ile 4 bin bandı arasında gidip geliyor.

‘HER ŞEYİ YAPACAĞIZ’

Son durumla ilgili Sky News’in canlı yayınında konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülke genelinde karantina gibi daha sıkı önlemlerin getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili, “Hastaneye yatan hasta sayısı her sekiz günde ikiye katlanıyor. İnsanları güvende tutmak için her şeyi yapacağız. Böyle şeyleri değerlendirmeyi devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ŞU ANDA CEVAP VEREMEM’

Sunucunun karantinayla ilgili olası bir tarih sorması üzerine ise Hancock, “Buna şu anda cevap veremem” dedi.

Hükümetin paylaştığı verilere göre dün Birleşik Krallık’ta 21 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı sayısı 41 bin 705’e yükseldi.