Premier Lig’de 2020 yılının en iyi futbolcu adayları belli oldu

17 mins önce
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İngiltere’de 2020 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında geçen sezon ligi zirvede tamamlayan Liverpool’dan 4 futbolcuya yer verildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünün adayları belli oldu.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk, Manchester City’den ise Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling yılın en iyi oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Trent Alexander-Arnold, İngiltere’de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. Alexander-Arnold’un yanı sıra Chelsea’den Tammy Abraham ve Mason Mount, Manchester United’dan Marcus Rashford ve Mason Greenwood ile Arsenal’dan Bukayo Saka da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.

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