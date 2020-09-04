İngiltere’de genç çift hırsız maymunların gazabına uğradı

18 mins önce
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İngiltere’de bir çift düğün öncesi gittiği Upper Rock’da hırsız maymunların gazabına uğradı. Çİft, çantaki pasaport ve cüzdanı maymuna kaptırırken, o anlar amatör kamerayla kayda alındı.

İngiltere’de Cebelitarık’ta yapacakları düğün öncesi maymunların sıkça rastlandığı Upper Rock’a aileleriyle birlikte tur düzenleyen Lee Ann ve nişanlısı Gabriel, maymunların saldırısına uğradı.

Ann’in nişanlısının çantasını karıştıran maymunlar, çiftin pasaport ve doğum belgelerini almaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı. Maymunun çantadan çıkan şekeri yediği görüntülenirken Ann’in annesi Dr Fui Mee Quek, aynı zamanda diğer kızının da maymunlar tarafından hedef alındığını söyledi.

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