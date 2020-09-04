İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş kampanyasına yanıt verecek  

İngiltere ve Kıbrıs’ın başarılı turizm firmalarından Cyprus Paradise, İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Charter direkt uçak seferleri için imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

‘Birleşik Krallık’tan Kuzey Kıbrıs’a (KKTC) direkt uçuşlara izin verin’ başlıklı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 9,883. İngiltere’de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi Parlamentoda tartışılıyor.

İmza kampanyası ile ilişkin destek çağrısında bulunan Cyprus Paradise, şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar istiyorsanız, lütfen imza kampanyasına sahip çıkın, imzalayın ve paylaşın. Parlamentoda tartışılması için sadece 117 imzaya ihtiyacımız var. Bakalım bunu birlikte başarabilecek miyiz?”

İmza kampanyasına destek olmak için aşağıdaki link’e tıklayın:

https://petition.parliament.uk/petitions/320878?fbclid=IwAR0E6aPtktpnaV5Bd0JLSXz17liGBadvgIYa86wrcEvxEaCfaUht_cJkc3Q