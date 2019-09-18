Toplum Kupasının kazananı Dumlupınar Yeni Malatya Spor oldu

LONDRA Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından her yıl organize edilen ve geçen sezonun başarılı takımlarının yarıştığı Toplum Kupası (Community Shield) sahibini buldu.

YETİŞKİNERDE KUPA DUMLUPINAR YENİ MALATYA SPORUN

Yetişkinler kategorisinde 2018-2019 sezonu şampiyonu Dumlupınar Yeni Malatya Spor ile kupa finalisti Yeni Boğaziçi FC 15 Eylül Pazar günü oynan maçla karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-0 kazanan Dumlupınar Yeni Malatya Spor, Toplum Kupasının sahibi oldu.

16 YAŞ ALTINDA KAZANAN PEKÜNSPOR FC

Toplum Kupası müsabakaları kapsamında 16 yaş altı futbol takımları arasında da maç düzenlendi. Yeni Boğaziçi FC ile karşılaşan Pekünspor FC, 4-0’lık skorla kupanın kazananı oldu.

35 YAŞ ÜSTÜNDE KAZANAN KALEBURNU FC

Toplum Kupasının bir diğer kategorisi olan 35 yaş üstü mücadelesinde Gazi FC ile Kaleburnu FC karşı karşıya geldi. Maçı galip bitiren Kaleburnu FC kupanın kazananı oldu.

45 YAŞ ÜSTÜNDE BERABELİK

Dört farklı kategoride gerçekleşen Toplum Kupası müsabakalarının 45 yaş üstü mücadelesinde kazanan olmadı. Vadili FC ve Akdeniz FC’nin karşı karşıya geldiği mücadele berabere sonuçlanınca Toplum Kupası her iki takıma birden verildi.