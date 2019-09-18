3 bin dolar maaş vaadi ile yüzlerce işçiyi dolandırdılar

ANKARA’DA inşaat firması, Katar’ın başkenti Doha’da yapılacağı iddia edilen okul ve hastane inşaatı için Türkiye’den 500 demir ve kalıp ustası ile iş sözleşmesi imzaladı. ‘Yurtdışı Hizmet Akdi’ başlıklı 5 sayfalık sözleşmede işçilere 3 bin ve 3 bin 500 dolar arasında maaş verileceği belirtildi.

Sözleşmede, ‘Tanrıverdi İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri’, işveren olarak yer alırken, işçilerin ‘Katar Doha Şantiyesi’nde çalışacağı da belirtildi. Sözleşme imzalanması ardından firma, iddiaya göre işçi adaylarından ‘işe yerleştirme ücreti’ adı altında 500’er dolar aldı. İşe giriş evraklarını ve işe yerleştirme için ödedikleri paranın dekontlarını firmaya veren işçiler, işe gidecekleri günü beklemeye başladı.

PASAPORTLARINI MASADA BULDULAR

​Uçuş tarihleri yaklaşırken bilet rezervasyonlarının iptal edildiğini öğrenen işçiler, firmanın sahibi B.T.’yi aradı. B.T.’nin küçük sorunlar olduğunu, biletlerin yeniden alınacağını söylemesi üzerine bekleyen işçiler, daha sonra Sıhhıye’de bulunan ofise gitti.

Firmanın kapalı olduğunu gören işçiler, firma sekreterini aradıklarında sekreterin istifa ettiğini öğrendi. Sekreterden ofisin anahtarını alan işçiler, içeri girince dekontlarını ve pasaportlarını masanın üzerinde terk edilmiş buldu. Büyük şok yaşayan işçiler, firma sahibi B.T.’nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, Ankara Adliyesi’nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.