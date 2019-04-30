Veteran Ligi’nde şampiyon Vadili

TÜRK Toplumu Futbol Federasyonu AKOL Veteranlar Ligi’nde şampiyon Vadili oldu. TTFF Veteranlar Lig’inde geçen hafta Pazar günü New River Sports sahalarında oyanan final maçında 45. Sezonun şampiyonu Vadili oldu.

VETERANLAR LİGİ’NDE HASAN ARİF ANILDI

Veteranlar Ligi’nde bu hafta Akıncılar – Boğaz maçı ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu Eski Yöneticisi ve Eski Çanakkale Başkanı olan Hasan Arif anıldı.

Veteranlar Ligi’nde bu hafta New River Sports’ta oyanan Metro ve Gaziantep maçı ile, TTFF Eski Yönetimcisi ve Çanakkale Hasan Arif anıldı. Oyanan maçlardan sonra bir araya gelen Akıncılar – Boğaz oyuncuları ve Veteranlar Yöneticisi Kemal Soyer, Arif anısına fotoğraf çekildiler. Veteranlar Ligi Yöneticisi Kemal Soyer, Hasan Arif’in Londra’daki Türk toplumuna ve futboluna büyük katkıları olduğunu ve yaşamı boyunca hep Türk futboluna hizmet eden bir isim olduğunu belirtti.

Veteranlar Ligi haftalık maç sonuçları;

Akdeniz – Vadili 1 – 1

Kaleburnu – Gazi 1-3

Akıncılar – Boğaz 4-0