Türk Ocağı şampiyon oldu

TÜRK Ocağı Limasol UK, Woolwich and Eltham Sunday Football Alliance Senior lig kupası olan Win Jones Memorial Bowl finalinde oynadığı maçı kazanarak şampiyon oldu.

2 saat önce
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Final maçında Springhill United ile karşı karşıya gelen Türk Ocağı Limasol UK, rakibine galibiyeti kaptırmayarak sezona adını şampiyolnlukla yazırdı. Rakibine maç boyunca sadece bir gol atma fırsatı tanıyan Türk Ocağı Limasol UK, Springhill United’ta üç gol atarak final maçını 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Türk Ocağı Limasol UK’yi bu sezonda şampiyonluğa götüren teknik ekip Metin Gözde’ye ve Barış Şentürk oldu.

Türk Ocağı Limasol UK Başkanı Mehmet Gözen, “Maça gelerek destek veren herkese özellikle de, Herforshire’dan gelen Trabzonspor UK başkanı Sinan Kaya’ya da teşekkürü bir borç bilirim. Bunların yanında varolmamızın en büyük destekleyicileri olan sponsorlarımıza da sonsuz minnet duygularımı sunmak isterim. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 56 takım ve 5 ligden oluşan ligimizde tek Türk takım olarak En İyi Sekreter Ödülü’ne laik görülmek de bizlere ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur.
Aynı günde Kıbrıs’taki ana takımımız Türk Ocağı Limasol U21 takımımız da Süper Lig’de, bitime iki hafta kala namağlup şampiyonluğunu ilan ederek kupalarını almışlar ve bizleri ayni günde ikinci kez gururlandırmışlardır”dedi.

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