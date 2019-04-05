Veterenlar’dan Tayfun Paşa ‘ya anma maçı

TTFF Veteranlar Ligi bu hafta Pazartesi günü New River Sports’ta, TTFF Onursal Kurul Üyesi ve yıllarca takım yöneticiği yapan Tayfur Paşa anma maçı düzenledi.

Pazartesi günü oynan maçtan sonra biraraya gelen Veteranlar Ligi oyuncuları ve Yöneticisi Kemal Soyer, bir anma pankartı hazırlayarak Tayfur Paşa’yı andılar. Soyer, Tayfur Paşa’nın Londra’daki Türk toplumuna ve futboluna büyük katıkları olduğunu ve bir çok gence hizmet ederek yaşadığını belirtti. Soyer, yaptıkları anma maçı ile Tayfur Paşa’yı anmayı ve anısını yaşatmayı borç bildiklerini aktardı.

Veterenlar Ligi’nde oynan maç sonuçları şu şekilde;

Euromed – Kıbrıs (45) 3 – 0

Gazi – Gaziantep (KUPA) 2- 0

Vadili – Türkmenköy (45) 3 – 0

Akdeniz – Yeni 45’ler 4 -1