Dumlupınar, Boğaz’a takıldı

Geçen haftasonu Cumartesi günü saat 14.00’te Copermill Lane’da bulunan Douglas Eyre Playing Fields sahasında oyanan maçta, Dumlupınar Yeni Malataya Spor rakibine yenilerek Boğaz’a takılı kaldı.

Haftalardır lig birinciliğini elinden düşürmeyen Yeni Boğaziçi, haftasonu Dumlupınar ile oynadığı maçta da aynı performansı göstererek rakibini mağlup etmeyi başardı.

İlk yarıda sakin geçen dakikaların ardından sonlara doğru bir gol atan Yeni Boğaziçi, rakibi Dumlupınar Y. Malatya’yı ilk yarı 1-0 yendi. İkinci yarının çekişmeli başladığı maçta Dumlupınar Yeni Malatya, gösterdiği performansa rağmen rakibine gol atma fırsatı yakalayamadı. İkinci yarının sonlarına doğru ikinci golunu atan Yeni Boğaziçi, 2-0 skorla rakibini sahadan mağlup bir şekilde gönderdi. Bu şekilde sonunçlanan maçtan sonra Yeni Boğaziçi Spor 13 maçtan 34 puan toplamayı başardı. Dumlupınar Yeni Malataya spor ise, 13 maçta elde ettiği 27 puan ile listenin 3. sırasında yer aldı. İki hafta sonra LFA Kupasında oynayacak olan Dumlupınar Y. Malatya geçen haftalardaki performansıdan ödün vererek bu haftayı kötü bitirdi.