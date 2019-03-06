Dumlupınar rüştünü ortaya koydu

Dumlupınar Yeni Malatya Spor geçen hafta Pazar günü Koçgiri ile oynadığı maçta rakibini 4-3 yenerek rüştünü ortaya koydu.

2 saat önce
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Geçen hafta Pazar günü Peter sahasına saat 14.00’te oynanan maçta karşı karşıya gelen Dumlupınar Y. Malatya Spor rakibi olan Koçgiri’yi 4-3 yenerek sahadan galip bir şekilde ayrıldı.

Oynanan karşılaşmada ilk yarı penaltı kazanan Koçgiri, ilk 45 dakikada üç gol atarak rakibi Dumlupınarı zor durumda bırakmasına rağmen, ikinci yarıda aynı başarıyı gösteremedi. Dumlupınar Y. Malatya Spor oyuncuları ikinci yarı oyuna kurdukları baskı ile üst üste gol atmaya başladı. İlk yarı maçı yenik bir şekilde bitiren Dumlupınar Y. Malatya iknci yarı maç skorunu 4-3 yaparak sahadan galip bir şekilde ayrılmayı başardı.

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