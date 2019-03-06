Gaziantep bu hafta zafer sevinici yaşadı Geçen Pazar günü New River Sports’ta Esenler FC ile karşı karşıya gelen Gaziantep oyuna kurduğu baskı ile rakibini mağlup etmeyi başardı.

Kaleci eksikliğinden dolayı sıkıntılı bir hafta geçiren Esenler FC, rakibi Gaziantep Spor’a maç boyunca sadece iki gol atarak bu haftayı kötü kapattı.

İlk yarıyı üç gol aratak bitiren Gaziantep Spor, rakibi Esenler FC’ye gol fırsatı tanımadı. Maç boyunca oyuna kurduğu hakimiyetten ödün vermeyen Gaziantep, ikinci yarıda da iyi bir performans sergileyerek rakibine iki gol daha atarak hanesine beş gol yazdırmayı başardı. Esenler FC ise ikinci yarı da gösterdiği bütün çabalara rağmen sadece iki gol atmayı başardı. Maçı 5-2 bitiren Gaziantep sahadan zafer sevincini yaşayarak ayrıldı.