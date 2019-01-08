Dumlupınar’ın büyük zaferi: 4-3

Londra’nın ‘Bir’ numaralı kupası London Sunday Challenge Cup’ta Dumlupınar Yeni Malatyaspor yarı finale adını yazdırdı.

Catford bölgesinde oynanan kupanın çeyrek final maçında Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Kenningwell United’a 4-3 galip gelerek son dört takım arasına kaldı.

Futbol olarak çok üst düzeyde geçen, her dakikası tempolu oynanan karşılaşmaya atak giren Dumlupınar YM, Albert’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen taraf oldu. Ev sahibi ekip üst üste attığı gollerle skoru 2-1 lehine çevirdi. Devre temsilcimizin yeni transferi Tayrup’un vuruşuyla 2-2 sonuçlandı.

İkinci 45 dakikaya da etkili başlayan Türk takımı oldu. Günün yıldızı Tayrup, üst üste kaydettiği gollerle takımını iki farklı öne geçirdi: 4-2. Kenningwell United’In yoğun baskısı son dakikalarda tek gol getirince sahadan 4-3 galip ayrılan Dumlupınar YM oldu.

Kenningwell United, bir önceki turda Türk Ligi’nin diğer temsilcisi Koçgiri’yi elemişti.