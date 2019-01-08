Dumlupınar’ın büyük zaferi: 4-3
Londra’nın ‘Bir’ numaralı kupası London Sunday Challenge Cup’ta Dumlupınar Yeni Malatyaspor yarı finale adını yazdırdı.
Londra’nın ‘Bir’ numaralı kupası London Sunday Challenge Cup’ta Dumlupınar Yeni Malatyaspor yarı finale adını yazdırdı.
Catford bölgesinde oynanan kupanın çeyrek final maçında Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Kenningwell United’a 4-3 galip gelerek son dört takım arasına kaldı.
Futbol olarak çok üst düzeyde geçen, her dakikası tempolu oynanan karşılaşmaya atak giren Dumlupınar YM, Albert’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen taraf oldu. Ev sahibi ekip üst üste attığı gollerle skoru 2-1 lehine çevirdi. Devre temsilcimizin yeni transferi Tayrup’un vuruşuyla 2-2 sonuçlandı.
İkinci 45 dakikaya da etkili başlayan Türk takımı oldu. Günün yıldızı Tayrup, üst üste kaydettiği gollerle takımını iki farklı öne geçirdi: 4-2. Kenningwell United’In yoğun baskısı son dakikalarda tek gol getirince sahadan 4-3 galip ayrılan Dumlupınar YM oldu.
Kenningwell United, bir önceki turda Türk Ligi’nin diğer temsilcisi Koçgiri’yi elemişti.