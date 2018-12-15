Haftanın maç programı
Akol Properties Türk Liglerinde bu Pazar (16 Aralık) günü 6 erteleme maçı oynanacak.
Akol Properties Türk Liglerinde bu Pazar (16 Aralık) günü 6 erteleme maçı oynanacak. Bunlardan 4’ü Birinci Küme’ye,2’si İkinci Küme’ye ait. Program şöyle:
Birinci Küme:
Pymmes Park: 14.00 Amedspor-Koçgiri, New River Sports Centre: 14.00 Gaziantepspor-Mehmetçik, Hackney Marshes: 14.00 Türkmenköy-Esenler FC, Douglas Eyr Sports Centre: 14.00 Yeni Boğaziçi-Dumlupınar Yeni Malatya
İkinci Küme:
Wadham Lodge Sports Ground: 12.00 LTM-Pekünspor, Peter May Sports Centre: 14.00 Kayserispor-Küçük Kaymaklı
İKİNCİ KÜME MAÇLARI OYNANMADI
Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de geçen Pazar günü iki maç oynanmadı.
Peter May Sports Centre’daki Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı ve Wadham Lodge Sports Ground’daki Londra Türk Master-Kayserispor karşılaşmaları sahaların bozuk olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.