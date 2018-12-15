Öğrencilerin kanayan yarası konaklama ücretleri

YAPILAN bir ankete göre, İngiltere’de öğrenci konaklama ücretlerinin ortalama altı yıl içerisinde yaklaşık üçte bir oranında arttığı öne sürüldü.

5 saat önce
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YAPILAN bir ankete göre, İngiltere’de öğrenci konaklama ücretlerinin ortalama altı yıl içerisinde yaklaşık üçte bir oranında arttığı öne sürüldü.

Öğrenci konut kuruluşu Unipol ve Ulusal Öğrenci Birliği (NUS) tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda, yükselen artışın konaklama biriminin standardı tarafından yönlendirildiği kaydedildi.

Ancak NUS, yüksek konaklama ücretlerin “gerçek bir sorun” yarattığını söyledi.

Konaklama Maliyetleri Anketi 2018, 2011’de kira faturasının maksimum öğrenci kredisinin yüzde 58’ini alırken, 2018’de ise bu oranın yüzde 73’e yükseldiğini ortaya koydu.

Pazarın en üst düzeyinin, stüdyo dairelerinin 2012 yılında öğrenci konaklama ücretinin yüzde 4’ünü oluşturduğunu, ancak şimdi yüzde 9’luk bir paya sahip olduğu kaydedildi.

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