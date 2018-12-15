Ezo Sarıcı hasta çocuklar için sahneye çıktı Ezo’nun viyolonselci Joe Pritchard ile birlikte sundukları Gliere’ın “8 pieces for Violin and Cello” ve Handel-Halvorsen’a ait “Passacaglia”nın yorumu ile devam etti.

GELİRİ Great Ormond Street Hastanesi’nde tedavi gören ağır hasta çocuklar yararına kullanılmak üzere, hastanenin Çocuklar Vakfı’na bağışlanan klasik müzik konseri 8 Aralık Cumartesi akşamı, Stoke Newington Church Street üzerindeki St. Mary’s Church’de gerçekleşti.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde virtüözlük yolunda çok önemli yarışmalarda ödüller elde eden dört genç müzisyenle birlikte sahne alan iki usta müzisyen klasik müzik repertuarının seçkin eserlerinden örnekler sundu.

Bu özel gecenin organizasyonunu üstlenen genç kemancı Ezo Sarıcı’nın, katkı sunanlara teşekkür mahiyetindeki açılış konuşmasıyla başlayan konser. Ezo’nun viyolonselci Joe Pritchard ile birlikte sundukları Gliere’ın “8 pieces for Violin and Cello” ve Handel-Halvorsen’a ait “Passacaglia”nın yorumu ile devam etti.

Piano’daki üstün teknik hakimiyetiyle uluslararası alanda bir çok ödüle sahip piyanist Thomas Kelly’nin katılımıyla oluşan piyano üçlüsüyle Rachmaninoff’un “Piano Trio No.1” adlı eseri müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

Verilen kısa bir aranın ardından Great Ormond Street Hastanesi, Kurumsal Ortaklıklar Departmanı’nda sorumlu Ahmed Alnaama’nın hastane çalışmalarının ulaştığı seviye ve yeni gelişmeleri açıklayan konuşması ardından piyanist Thomas Kelly’nin Tchaikovsky/Feinberg’in zorlu eseri “Scherzo from Symphony No.6”i yorumladı.

Yeniden sahne alan kemanda Ezo Sarıcı, viyolonselde Joe Pritchard ve piyanist Thomas Kelly’den oluşan üçlü, birçok film, televizyon dizisi ve radyo programından da hatırlarda kalan Schubert’s derin ve duygulu eseri “Notturno”yu performe etti.

John Williams, Fazıl Say, Bjork, Stevie Wonder, Bobby McFerrin ve Anoushka Shankar gibi sanatçılarla sayısız konser, albüm ve orkestral çalışmada solo enstrümantalist olarak yer alan Max Baillie ve Matt Sharp’la birlikte viyola, piyano ve flütteki ödülleriyle çalışmalarını sürdüren Inis Oírr Asano’nun viyolasıyla katılıyla oluşan oda orkestasının sundukları Glinka-“Grand Sextet” uzun süre ayakta alkışlandı.

1852’de kurulduğunda İngiltere’de sadece çocukların tedavisine adanan ilk hastane olup, bugün çocuk sağlığı konusunda dünyanın en önemli beş merkezinden biri haline gelen Great Ormond Street Hastanesi’ne her yıl ortalama 25 bin poundluk katkı sunmayı hedefleyen Tas Restaurant’ın sponsorluğuyla gerçekleşen konserde bin 600 pound gelir elde edildi.