Londra’da kira yasaları köklü revizyona gidecek

LONDRA Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Londra’da kira yasala­rında köklü bir revizyona gitme ihtimalinin olduğu söylendi.

35 dakika önce
0 32 Bir dakikadan az

LONDRA Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Londra’da kira yasala­rında köklü bir revizyona gitme ihtimalinin olduğu söylendi.

Yeni reformlar, kiracılar için daha uzun süreli ve öngörülü kira anlaşmalarının sağlanmasını hedefliyor.

Özel sektördeki kira enf­lasyonunu kontrol altına almak için yapılacak değişiklikler sonucunda, belediyelere daha fazla yetki verilebileceği belirtildi.

Özel sektör kiracılarının hak­ları, kira süreleri ve kira fiyatları şu anda ulusal mevzuatla yönetilse de Sadiq Khan, bu ko­nuda önemli değişiklikler yapılma­sını savunduğunu açıklandı.

İşçi Partisi’nden Westminster North Milletvekili Karen Buck’a yazdığı mektupta Londra’da kira istikrarı ve kontrolü için “stratejik bir yaklaşım” benimsenmesi gerek­tiğini ifade eden Khan, kira enflas­yonunu kısıtlamaya yönelik görüş­lerin giderek arttığını belirtti.

Londra Belediye Başkanı, yaz­dığı mektupta ayrıca şunları söyledi:

“2013’de bu reform­ları uzun süre savundum. Reform­larla kiracılara uzun dönemli kira süreleri ve öngörülebilir kiralar ve­rilmesini önerdim. Konut krizi şu anda Londralı bir jenerasyonu öy­lesine etkiliyor ki, kiralarda istik­rar ve kontrol sağlanmasına yöne­lik görüşler giderek artıyor.”

Sadiq Khan’ın 2019’un ilkbahar aylarında yayınlanması planlanan “London Model” projesinin, bu du­rumu tersine çevirmek için daha fazla önlem alınmasına yönelik ola­rak hazırlandığı ifade ediliyor.

2013 yılında Khan, kiracılara daha uzun dönemli kira anlaşma­ları sunulması için yeni önlemler alınmasını önermişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

19 saat önce
883

34 milyon kişi Birleşik Krallık’a göç etmek istiyor

20 saat önce
152

Happy Days Holiday Canterbury gezisi gerçekleşti

23 saat önce
195

“2019 yılının, paylaşımlarımızın ve dayanışmamızın yılı olmasını dilerim”

2 gün önce
259

Londra’daki ‘şiddet suçları’ için 14 milyon sterlinlik destek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin