Londra’da kira yasaları köklü revizyona gidecek LONDRA Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Londra’da kira yasala­rında köklü bir revizyona gitme ihtimalinin olduğu söylendi.

LONDRA Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Londra’da kira yasala­rında köklü bir revizyona gitme ihtimalinin olduğu söylendi.

Yeni reformlar, kiracılar için daha uzun süreli ve öngörülü kira anlaşmalarının sağlanmasını hedefliyor.

Özel sektördeki kira enf­lasyonunu kontrol altına almak için yapılacak değişiklikler sonucunda, belediyelere daha fazla yetki verilebileceği belirtildi.

Özel sektör kiracılarının hak­ları, kira süreleri ve kira fiyatları şu anda ulusal mevzuatla yönetilse de Sadiq Khan, bu ko­nuda önemli değişiklikler yapılma­sını savunduğunu açıklandı.

İşçi Partisi’nden Westminster North Milletvekili Karen Buck’a yazdığı mektupta Londra’da kira istikrarı ve kontrolü için “stratejik bir yaklaşım” benimsenmesi gerek­tiğini ifade eden Khan, kira enflas­yonunu kısıtlamaya yönelik görüş­lerin giderek arttığını belirtti.

Londra Belediye Başkanı, yaz­dığı mektupta ayrıca şunları söyledi:

“2013’de bu reform­ları uzun süre savundum. Reform­larla kiracılara uzun dönemli kira süreleri ve öngörülebilir kiralar ve­rilmesini önerdim. Konut krizi şu anda Londralı bir jenerasyonu öy­lesine etkiliyor ki, kiralarda istik­rar ve kontrol sağlanmasına yöne­lik görüşler giderek artıyor.”

Sadiq Khan’ın 2019’un ilkbahar aylarında yayınlanması planlanan “London Model” projesinin, bu du­rumu tersine çevirmek için daha fazla önlem alınmasına yönelik ola­rak hazırlandığı ifade ediliyor.

2013 yılında Khan, kiracılara daha uzun dönemli kira anlaşma­ları sunulması için yeni önlemler alınmasını önermişti.