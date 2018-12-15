Londra’da kira yasaları köklü revizyona gidecek
LONDRA Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Londra’da kira yasalarında köklü bir revizyona gitme ihtimalinin olduğu söylendi.
LONDRA Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Londra’da kira yasalarında köklü bir revizyona gitme ihtimalinin olduğu söylendi.
Yeni reformlar, kiracılar için daha uzun süreli ve öngörülü kira anlaşmalarının sağlanmasını hedefliyor.
Özel sektördeki kira enflasyonunu kontrol altına almak için yapılacak değişiklikler sonucunda, belediyelere daha fazla yetki verilebileceği belirtildi.
Özel sektör kiracılarının hakları, kira süreleri ve kira fiyatları şu anda ulusal mevzuatla yönetilse de Sadiq Khan, bu konuda önemli değişiklikler yapılmasını savunduğunu açıklandı.
İşçi Partisi’nden Westminster North Milletvekili Karen Buck’a yazdığı mektupta Londra’da kira istikrarı ve kontrolü için “stratejik bir yaklaşım” benimsenmesi gerektiğini ifade eden Khan, kira enflasyonunu kısıtlamaya yönelik görüşlerin giderek arttığını belirtti.
Londra Belediye Başkanı, yazdığı mektupta ayrıca şunları söyledi:
“2013’de bu reformları uzun süre savundum. Reformlarla kiracılara uzun dönemli kira süreleri ve öngörülebilir kiralar verilmesini önerdim. Konut krizi şu anda Londralı bir jenerasyonu öylesine etkiliyor ki, kiralarda istikrar ve kontrol sağlanmasına yönelik görüşler giderek artıyor.”
Sadiq Khan’ın 2019’un ilkbahar aylarında yayınlanması planlanan “London Model” projesinin, bu durumu tersine çevirmek için daha fazla önlem alınmasına yönelik olarak hazırlandığı ifade ediliyor.
2013 yılında Khan, kiracılara daha uzun dönemli kira anlaşmaları sunulması için yeni önlemler alınmasını önermişti.