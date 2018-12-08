Türk Veteran Liglerinde geçen hafta Akol Properties Türk Veteran Liglerine iki grupta da devam edildi.

Akol Properties Türk Veteran Liglerine iki grupta da devam edildi.

O45 kategorisinde attığı gollerle haftaya damgasını vuran takım Akdeniz oldu. Akdeniz, Kıbrıs FC önünde adeta coştu ve sahadan 12-2 galip ayrıldı. Türkmenköy de haftanın diğer üç puan alan takımı olurken, Yeni Boğaziçi’ne 3-0’lık skor üstünlüğü sağladı.

Akıncılar-Yeni 45’likler maçında taraflar karşılıklı birer golle ve 1-1 sonuçla sahadan ayrıldı. Grubun iki iddialı ekibi Vadili ile Euromed ise golsüz beraberlikle ve birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

O35’te ise Narlı-Kötüre maçı oynanmazken, Türkmenköy de sahaya çıkmayınca Metro haftayı 3-0’lık hükmen galibiyetle kapattı. Kaleburnu, Adanaspor önünde 4-0 galip gelmeyi başardı. Gazi de, Gaziantepspor karşısında üç puanı 3-1’lik skorla kazandı.