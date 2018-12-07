Kıbrıslı Türk boksör destek bekliyor

Süper ağır sıklette, son olarak Ekim ayında rakibi Sarif Haider’i yenerek şampiyon olan Kıbrıslı Türk boksör Mehmet Zorba, yeni müsabakasına hazırlanıyor.

2 saat önce
0 39 Bir dakikadan az

Süper ağır sıklette, son olarak Ekim ayında rakibi Sarif Haider’i yenerek şampiyon olan Kıbrıslı Türk boksör Mehmet Zorba, yeni müsabakasına hazırlanıyor.

02 Forum’da 9 Aralık’ta yapacağı müsabakasına da iddialı çıkacak olan Mehmet Zorba, ringden yine galibiyetle ayrılmak amacında. KKTC bayraklı şortuyla müsabakalara çıkarak dikkatleri toplayan Mehmet Zorba’nın sponsorluğunu ise ID Taxis’ten İrfan Davulcular ve Darren Lazuros yapıyor.

Zorba, yapacağı yeni müsabakaya Londra’daki boskseverlerimizi davet ederek, desteklerini bekliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 saat önce
43

Pekünspor yine kaybetti: 2-2

11 saat önce
56

CTCA UK Gençlik Kolu Kuruldu

1 gün önce
93

Liverpool, Burnley’de 3-1 galip

1 gün önce
82

Londra’da Türk kadınının başarısı konuşuldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin