Kıbrıslı Türk boksör destek bekliyor Süper ağır sıklette, son olarak Ekim ayında rakibi Sarif Haider’i yenerek şampiyon olan Kıbrıslı Türk boksör Mehmet Zorba, yeni müsabakasına hazırlanıyor.

Süper ağır sıklette, son olarak Ekim ayında rakibi Sarif Haider’i yenerek şampiyon olan Kıbrıslı Türk boksör Mehmet Zorba, yeni müsabakasına hazırlanıyor.

02 Forum’da 9 Aralık’ta yapacağı müsabakasına da iddialı çıkacak olan Mehmet Zorba, ringden yine galibiyetle ayrılmak amacında. KKTC bayraklı şortuyla müsabakalara çıkarak dikkatleri toplayan Mehmet Zorba’nın sponsorluğunu ise ID Taxis’ten İrfan Davulcular ve Darren Lazuros yapıyor.

Zorba, yapacağı yeni müsabakaya Londra’daki boskseverlerimizi davet ederek, desteklerini bekliyor.