Pekünspor yine kaybetti: 2-2

İkinci Küme’de şampiyonluk hesapları yapan Pekünspor, geçtiğimiz Pazar günü de puan kaybetti.

3 saat önce
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Pekünspor, atak oyununa rağmen son iki haftada dört puan kaybetti.

İkinci Küme’de şampiyonluk hesapları yapan Pekünspor, geçtiğimiz Pazar günü de puan kaybetti.

Baf Ülkü Yurdu ile Hackney Marshes’ta karşılaşan ve 2-2 berabere kalan Pekünspor ilk golünü Güzey’le kazandı. Sahaya 10 oyuncu ile çıkıp, 90 dakika eksik kadroyla oynayan konuk Baf Ülkü Yurdu, Alexandru ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda Baf Ülkü Yurdu, Burak’ın vuruşuyla 2-1 öne geçti. Pekünspor bitime 10 dakika kala yine Güzey’in kaydettiği golle yenilgiden kurtuldu: 2-2.

 

 

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