Pekünspor yine kaybetti: 2-2 İkinci Küme’de şampiyonluk hesapları yapan Pekünspor, geçtiğimiz Pazar günü de puan kaybetti.

İkinci Küme’de şampiyonluk hesapları yapan Pekünspor, geçtiğimiz Pazar günü de puan kaybetti.

Baf Ülkü Yurdu ile Hackney Marshes’ta karşılaşan ve 2-2 berabere kalan Pekünspor ilk golünü Güzey’le kazandı. Sahaya 10 oyuncu ile çıkıp, 90 dakika eksik kadroyla oynayan konuk Baf Ülkü Yurdu, Alexandru ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda Baf Ülkü Yurdu, Burak’ın vuruşuyla 2-1 öne geçti. Pekünspor bitime 10 dakika kala yine Güzey’in kaydettiği golle yenilgiden kurtuldu: 2-2.