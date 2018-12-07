İrem Derici ve Genco Ecer’in ilişkisi bitti! Geçtiğimiz hafta el ele basının karşısına çıkarak aşklarını cümle aleme ilan eden İrem Derici ve Genco Ecer'in ayrıldıkları iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta el ele basının karşısına çıkarak aşklarını cümle aleme ilan eden İrem Derici ve Genco Ecer’in ayrıldıkları iddia edildi.

İrem Derici ile Genco Ecer geçtiğimiz hafta birlikte el ele basının karşısına çıkarak aşklarını ilan etmişti. Takvim Gazetesi’nin haberine göre; İrem Derici ile Genco Ecer, dün yollarını ayırdı ve birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi. İddiaya göre ikilinin arasında anlaşmazlık çıktı. Çift birbirlerini daha fazla kırılmamak adına ilişkilerini noktaladı. İrem Derici ile Genco Ecer, birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.