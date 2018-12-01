Londra kupalarında üçüncü tur maçları Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen Londra kupalarında bu Pazar (2 Aralık) üçüncü tur maçları oynanacak.

Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen Londra kupalarında bu Pazar (2 Aralık) üçüncü tur maçları oynanacak. Bu maçları kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

London Sunday Challenge Cup’ta Türk Ligi’nin iki temsilcisi kendi sahalarında rakiplerini konuk edecek. Dumlupınar Yeni Malatyaspor, sahası Douglas Eyr Sports Centre (Coppermiil Lane)’da saat 14.00’deki maçta Jam ile oynayacak. Koçgiri de yine saat 14.00’de start alacak karşılaşmada sahası New River Sports Centre’da Kenningwell United’ı konuk edecek.

London Sunday Challenge Trophy Cup’ta Mehmetçik, sabah oynanacak maçta Wimbledon Town’ın konuğu olarak Güney Londra’da sahaya çıkacak. İngiliz liginde yer alan Türk takımı Karpaz da London Sunday Junior Cup’ta sahasında Asianos Reserves takımını elemek için mücadele edecek.

London Sunday Veteran Cup’ta ise Londra Türk Master (LTM) takımı ikinci tur erteleme maçında Livingstone PARA takımı ile rakip sahada saat 11.00’de maça başlayacak.

TÜRK LİGİ’NDE ÜÇ MAÇ VAR

Akol Properties Türk Ligi’ne İkinci Küme’deki üç maçla devam edilecek. Program şöyle:

Peter May Sports Centre: 14.00 Küçük Kaymaklı-Fenerbahçe, Britannia Playing Fields: 14.00 MTG-Kayserispor, Hackney Marshes: 14.00 Pekünspor-Baf ÜlküYurdu.