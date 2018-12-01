Gecenin farklısı Kaleburnu

Akol Properties Türk Veteran Liglerinde geçen hafta iki kategoride sekiz maç oynandı.

3 saat önce
0 44 Bir dakikadan az
Akdeniz ile golsüz berabere kalan Euromed takımı.

Akol Properties Türk Veteran Liglerinde geçen hafta iki kategoride sekiz maç oynandı. Biri hükmen biten bu karşılaşmalarda toplam 33 gol kaydedildi.

O35’TE KALEBURNU FARKI

Haftanın en farklı galibiyetini Kaleburnu aldı. Türkmnköy’le karşılaşan Kaleburnu sahadan 5-1 galip ayrıldı. Gazi de, Adana ile oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Gaziantepspor, Narlı’yı 3-1 mağlup ederken, Kötüre sahaya çıkmayınca Metro maçı (3-0) hükmen aldı.

O45’TE GOLLÜ MAÇLAR

O45 kategorisinde iki maçta çok gol vardı. Sekiz kez gol sesinin çıktığı karşılaşmada Yeni Boğaziçi, Kıbrıs FC’ye 5-3 galip geldi. Türkmenköy-Yeni 45’likler maçında ise taraflar 3-3’lük skorla sahadan ayrıldı. Vadili, Akıncılar’ı 3-1 mağlup etti. Günün önemli maçında ise Akdeniz ile Euromed’ın çabaları gol getirmedi ve maç 0-0 sonuçlandı.

 

 

 

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