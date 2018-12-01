Cem Yılmaz’ın fiyat sitemi!

CEM Yılmaz-Defne Samyeli çifti, önceki akşam Avm’de alışveriş yaparken görüntülendi.

Yılmaz-Defne Samyeli çifti, bir Avm’de alışveriş yaptıktan sonra yemek yedi. Çıkışta muhabirleri gören komedyen, “75 bin liralık alışveriş yaptılar diye yazarsınız” sözleriyle sitemini dile getirdi. Sevgilisi Samyeli’nin elini bir an olsun bırakmayan Yılmaz, muhabirlere “Bana fiyat falan sormayın, ama siz yine yazarsınız. Böyle şeyler söylenmez” diyerek gözlerden uzaklaştı.