Fenerbahçe, D. Zagreb’i geçemedi, turu geçti: 0-0

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla tur için kozlarını paylaştı.

3 saat önce
0 70 Bir dakikadan az

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımıyla tur için kozlarını paylaştı.

Mücadelede temsilcimiz gol pozisyonlarına girmesine rağmen değerlendiremedi ve golsüz eştilikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki puanını 8’e çıkarttı. Bu bir puan Fenerbahçe’ye 2. turu getirdi.

Grubun bir diğer maçında Spartak Trnava da Anderlecht deplasmanından bir puanla dönünce adını bir üst tura yazdırmayı başardı. (FANATİK.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
63

Beşiktaş, 2.tura çok yakın

21 saat önce
102

Liverpool, Paris’te kaybetti

2 gün önce
124

Koçgiri’den gol-şov: 7-3

2 gün önce
121

Manchester United son dakikada kazandı

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin