Fenerbahçe, D. Zagreb’i geçemedi, turu geçti: 0-0

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımıyla tur için kozlarını paylaştı.

Mücadelede temsilcimiz gol pozisyonlarına girmesine rağmen değerlendiremedi ve golsüz eştilikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki puanını 8’e çıkarttı. Bu bir puan Fenerbahçe’ye 2. turu getirdi.

Grubun bir diğer maçında Spartak Trnava da Anderlecht deplasmanından bir puanla dönünce adını bir üst tura yazdırmayı başardı. (FANATİK.COM)