Liverpool, Paris’te kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Paris Saint Germain, Anfield Road’da son dakika golüyle 3-2 mağlup olduğu Liverpool’u Paris’te 2-1 mağlup etmeyi başardı ve son maçlar öncesi gruptan çıkmak adına avantaj sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Fransız ekibi Paris Saint Germain, Ada temsilcisi Liverpool‘u Parc des Princes’de 2-1 mağlup etmeyi başardı.

dakikada Liverpool savunmasının hatası sonucunda Paris Saint Germain, Juan Bernat‘ın golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar‘ın golüyle ev sahibi ekip, farkı 2’ye çıkarmayı başardı.

İlk yarının sonunda Mane‘nin yerde kalmasıyla penaltı kazanan Liverpool, James Milner‘ın 45+1’de gelen golüyle 2-1’lik skoru yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Fransız ekibi Paris Saint Germain, Ada temsilcisi Liverpool‘u Parc des Princes’de 2-1 mağlup etmeyi başardı.

dakikada Liverpool savunmasının hatası sonucunda Paris Saint Germain, Juan Bernat‘ın golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar‘ın golüyle ev sahibi ekip, farkı 2’ye çıkarmayı başardı.

İlk yarının sonunda Mane‘nin yerde kalmasıyla penaltı kazanan Liverpool, James Milner‘ın 45+1’de gelen golüyle 2-1’lik skoru yakaladı.

İlk yarı 2-1 sona ererken ikinci yarıda Liverpool’un baskıları sonuç vermedi ve Fransız temsilcisi karşılaşmadan 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Liverpool, Brezilyalı yıldızı Firmino‘nun 90+2’de attığı golle 3-2 kazanmayı başarmıştı.

Bu galibiyetle PSG, gruptaki son maçlar öncesi puanını 8’e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Fransız ekibi son maçında, 4 puanla son sırada yer alan Kızılyıldız‘a konuk olacak.

Liverpool ise bu sonuçla 6 puanla 3. sırada yer alırken son hafta, grupta daha önce 1-0 mağlup olduğu 9 puanla lider durumdaki Napoli’yi konuk edecek. (FANATİK)