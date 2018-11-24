Haftanın maç programı
Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar(25 Kasım) toplam yedi maç oynanacak.
Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar(25 Kasım) toplam yedi maç oynanacak.
Brinci Küme’de lider Yeni Boğaziçi ile takipçisi Gaziantepspor karşı karşıya gekecek. Douglas Eyr Sports Centre’daki maçın başlama saati 14.00
Diğer maçlar şöyle:
New River Sports Centre: 14.00 Koçgiri-Esenler FC, Hackney Marshes: 14.00 Türkmenköy-Dumlupınar YM
İKİNCİ KÜME MAÇLARI
Pymmes Park: 12.00 Göksun Gaziantep-Fenerbahçe, 14.00 Bingöl Zaza-Pekünspor, Peter May Sports Centre: 14.00 Kayserispor-Baf Ülkü Yurdu. Britannia Playing Fields: 14.00 MTG-Küçük Kaymaklı.