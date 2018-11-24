Haftanın maç programı

Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar(25 Kasım) toplam yedi maç oynanacak.

2 saat önce
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Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar(25 Kasım) toplam yedi maç oynanacak.

Brinci Küme’de lider Yeni Boğaziçi ile takipçisi Gaziantepspor karşı karşıya gekecek. Douglas Eyr Sports Centre’daki maçın başlama saati 14.00

Diğer maçlar şöyle:

New River Sports Centre: 14.00 Koçgiri-Esenler FC, Hackney Marshes: 14.00 Türkmenköy-Dumlupınar YM

İKİNCİ KÜME MAÇLARI

Pymmes Park: 12.00 Göksun Gaziantep-Fenerbahçe, 14.00 Bingöl Zaza-Pekünspor, Peter May Sports Centre: 14.00 Kayserispor-Baf Ülkü Yurdu. Britannia Playing Fields: 14.00 MTG-Küçük Kaymaklı.

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